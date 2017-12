“Malatya Maçını Dikkate Almıyorum”

Süper Lig’de alınan Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray’dan gönderilen Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, “Bu şekilde kovulmak benim için normal değil. 16 haftanın 14’ünde liderdik ve 17 hafta sonunda ciddi şekilde lider olma şansımız da vardı” dedi.

Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu. Sezon başında kadroya katılan oyunculardan bekleneni veremeyenler olduğunu ifade eden 39 yaşındaki teknik adam, “Transfer edilen oyunculardan 2’si, 3’ü, gerçekten üst düzey oyunculardı. Sonra diğer 3’ü iyi oyunculardı ve kalan kısmı ise bizim bir şeyler beklediğimiz isimlerdi. 10 tane oyuncu getirip, hepsinin takıma iyi uyum sağlamasını bekleyemezsin. Biri gidip onları diğer liglerde izliyor ve sonra onları kendi ligimize, tamamen farklı bir ortama getiriyoruz. Bazıları Süper Lig’e uymuyor, bazıları Galatasaray’da oynamayı kaldıramıyor. Dünyanın kalitesini kabul ettiği sportif direktör olan Monchi bile, aldığı tüm oyunculardan başarı elde edemez. Bir takım oluşturmak süreç ister. Devre arasında 2-3 oyuncu daha almayı planlıyordum ve sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak, yaz aylarında 2-3 oyuncu daha alacaktık. Futbolda işler böyle ilerler, sadece bir dönemde bir takım oluşturamazsın” şeklinde konuştu.

“Galatasaray taraftarı kendinden geçmişti”

Süper Lig’in ilk haftalarında sarı-kırmızılı ekipte iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Tudor, “Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk ki, hiç derbi maçımız yoktu. Böylece harika bir seri yaptık ve 8 puanlık bir avantaj yakaladık. Kulüpteki, medyadaki, taraftarlar arasında olaşan coşkuyu tahmin edemezsiniz. Şampiyonluk kazanılmıştı bile, artık sadece rekorlardan bahsediliyordu. Büyük bir çılgınlık yaşandığını tecrübe ettim, 20 milyon taraftar kendinden geçmiş haldeydi” değerlendirmesini yaptı.

“Trabzon mağlubiyeti sonrası Dursun Özbek ile görüştüm”

Tudor, Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında Dursun Özbek’in kendisiyle görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Sonra Trabzonspor’a karşı, iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir atmosferde kaybettik, çünkü Trabzon’da kimse kolay bir maç oynayamazdı. Tamamen bir şok hali oluşmuştu, sadece 1 maç kaybettiğimiz için. Yenilginin hemen ardından başkan geldi ve bana ne olduğunu sordu. Ona yüzümde gülümseme ile baktım ve hiçbir şeyin olmadığını söyledim, basit bir yenilgiydi.”

“Liderken istifa etmemi istediler”

39 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray’ın başındayken alınan 5-1’lik Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası lider olmalarına rağmen taraftarların kendisini istifaya davet ettiği ifade ederek, “Başakşehir’e de bir maç kaybettik. Otobüsle tesislere geri dönüyorduk ve 200 taraftar vardı. Onların mutsuz, sinirli olduğunu gördüm ve bir şeyler söylüyorlardı, ne olduğunu bilmiyorduk. Yardımcılarım bana, benim ayrılığımı istediklerini söylediler. ‘Tudor istifa’ diyorlardı ve ligde liderdik” diye konuştu.

“Terim posterleri görünce şaşırdım”

Hırvat çalıştırıcı, taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri’ne Fatih Terim posterleri yapıştırdığını aktararak, “Kimse böyle bir duruma düşmezdi, bir şeyler garipti. Juventus’ta oynamış bir oyuncu olarak, birçok krizin içinden geçtim ve çok sinirli oyuncular gördüm. Ama böyle durumlarda hiçbir zaman hedef sadece bir adam olmazdı, burada hoca hedefti. Oyuncuların adı bile geçmiyordu. Bunun hakkında düşündüm ve taraftarların arasında Terim posterlerini görünce şaşkınlığa uğradım. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı” dedi.

“Terim hakkında konuşmak istemiyorum”

Galatasaray taraftarının kendisini istifaya davet etmesi ve Fatih Terim’in konuşulduğu dönem ile ilgili olarak Tudor, “Şu anda o gece hakkında düşünüyorum ve her şey bana daha açık geliyor. O anda benim için her şey anlaşılır değildi ancak şu anda her şey benim için oldukça açık ve net. Fatih Terim hakkında yorum yapmak istemiyorum” açıklamasında bulundu.

“Malatyaspor maçını dikkate almıyorum”

Galatasaray’dan ayrılma sürecinin normal olmadığını söyleyen Tudor, “Bu şekilde kovulmak benim için normal değil. 16 haftanın 14’ünde liderdik ve 17 hafta sonunda ciddi şekilde lider olma şansımız da vardı. Devre arasını bekliyorduk. Kulüpte birlikte oturup, geçtiğimiz birkaç ayda neler olduğunu ve kulüpte zayıf halkanın ne olduğunu bulup, ondan kurtularak, sonrasında Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk için bekleyebilirdik. Deplasmanda 3 maç kaybettik ve Türkiye’de deplasmanlar zor, ki biz Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 güçlü takıma kaybettik, onlar da şampiyonluk adayı. 4. mağlubiyeti (EYMS maçındaki) dikkate almıyorum, çünkü maçtan önce benim ayrılığımın beklendiğini biliyordum” diye konuştu.

“Ayrılmaktan rahatsız değilim”

Sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden alınmasının kendisini rahatsız etmediğini ifade eden Hırvat teknik direktör, “Hayal kırıklığı bile yaşamadım. Ayrılıktan sonra içine düştüğüm durumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yaz aylarından beri harika bir iş yapmıştık, takımın gidişatını gerçekten değiştirmiştik ve zirvenin sadece 1 puan gerisindeydik, şampiyonluk için de ciddi bir savaş veriyorduk. Kesinlikle kötü yaptığımız şeyler, yanlış hamleler ve kararlar vardı, ancak yaptığım iş konusunda emindim. Açıkçası, benim işime son verdikleri için kötü bir durumda değildim, çünkü harika bir iş yapmıştık” şeklinde konuştu.

“Başkan bana hiç olmayacak bir şey söyledi”

Igor Tudor, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ayrıldıktan sonra kendisine yaptığı açıklamayı aktararak, şunları söyledi:

“Ayrıldıktan sonra başkan bana hiç olmayacak bir şey söyledi, ‘Burası Türkiye, burada bunlar olabiliyor.’ Tek söyleyeceğim şey bu. Onun ve tüm yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi.”

“Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de aynı durum olduğunu biliyorum”

Tudor, sarı-kırmızılı camiada alınan 1 maçlık mağlubiyetin ardından oluşturulan olumsuz havanın ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da fantastik hatıralar yaşadım, çünkü Galatasaray’da çalışmaktan gerçekten zevk aldım. Her adımda kulübü ve arkasında niye 20 milyon taraftar olduğunu açıkça gördüm. Kulüpte harika insanlar var. Harika iş arkadaşlarım oldu, ancak başkanın da iyi bir yanı vardı. Tek diyeceğim, futbol ciddi bir iştir ve bir denge olmadan yaşayamazsın. Bir maç kaybediyorsun ve reaksiyon ise 3 maç üst üste kaybetmişsin gibi oluyor. Kulüpte bir anda bu kadar negatif enerji oluşturulması inanılmaz. Bu kulübün içindeki insanlara da yansıdı. Problem şu ki, eğer mantıklı düşünemezsen, gerçekçi değerlendirmelerin olmazsa, bir mağlubiyet geldiğinde bazı filmlerde olduğu gibi raydan çıkarsın. Bana Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de aynı şeylerin olduğunu söylediler.”

“Muhalefet, medya kan istiyor”

Galatasaray yönetiminin kamuoyundan ve muhalefetten etkilendiğini aktaran Hırvat çalıştırıcı, “Galatasaray sahibi olan bir şahıs kulübü değil. Başkan ve yönetim seçiliyor. Politikada da böyledir, büyük bir sorunla başa çıkman gerekiyor. Bu yüzden muhalefet de çok etkili ve hep aktif. Birçoğu başkanı indirmeyi düşünüyor, sonucu ne olursa olsun. Medyanın da büyük bir etkisi olduğu için, ciddi bir baskı var. Hemen kan istiyorlar, kimse analizle, gerçekçi yaklaşımlarla ilgilenmiyor” ifadelerini kullandı.

ARŞİV FOTO: İgor Tudor’un EYMS-G.Saray maçı sırasında ve sonrasındaki görüntüleri