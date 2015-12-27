Geçtiğimiz hafta sonunda Malatya’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, 400 milyon lira tutarında 23 adet proje açıklaması ve “Malatya Malatya olalı böyle hizmet görmedi” sözlerini Bakış Gazetesi’nde yazdığı yazıda değerlendiren SMMMO eski başkanı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Bahadır Altaş, bu açıklamayı eleştirdi.

Altaş’ın konuya ilişkin yazısı şöyle:

“19 Ekim Cuma günü ilimizde bulunan ve AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz, Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ve bakanlığa bağlı birimlerin müdürleri de katıldığı kalabalık bir toplulukla Malatya valiliğini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanlı Veysel Eroğlu, Malatya’ya 23 adet proje kapsamında 400 milyon TL’lik yatırım yapılacağını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Malatya’da 2012–2013 yıllarını hamle seneleri olarak ilan ettiğini kaydeden Eroğlu, “Malatya, Malatya olalı böyle hizmet görmedi. 23 büyük müjdemiz var. Bu projelerin toplam maliyeti 400 milyon TL Malatya için bakanlığımızın yatırımlarını dikkate alarak 2012–2013 Malatya için yatırım seneleri olacak” diye konuştu.

Hükümetin bir bakanı Milletin vekillerinin ve Malatya’nın şehr-i eminin gözünün içine baka baka “Malatya, Malatya olalı böyle hizmet görmedi diyor. (Malatya tabiri ile gözünüz insanlık görsün/gözünüze dizinize dursun der gibi) Malatyalılara haksızlık yapıyor ne yazık ki hiç kimse sayın bakanım orda dur, Bu sizden önce bu şehre hizmet edenlere ve yapılan hizmetlere haksızlıktır demiyor/diyemiyor.

Sayın bakana cevap için verilecek birçok örnek var ama sanırım aşağıdaki bir örnek yeter.

•Malatya’daki 21 bin 464 hektarlık tarım arazisini sulamak amacıyla “Çelikhan ilçe sınırları içerisindeki bulunan Abdülharap Çayı üzerinde inşaatına 1985 yılında başlanılan Dünyanın sayılı 11 kilometre uzunluğundaki iletim tüneline sahip olan ve yaklaşık 280 milyon dolara mal olan Çat Barajı.” Çat barajının bugünkü maliyetinin Türk lirası karşılığı 504 Milyon Türk Lirasıdır.

Şimdi sormak lazım geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri Genel müdürlüğünün (Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde başlattığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bir an önce bitirilmesi için bizzat takip ettiği bir proje) Malatya için gerçekleştirdiği 1 proje 504 milyon Türk Lirası, Sayın Bakanın Malaya için açıkladığı 23 proje 400 milyon Türk lirası. Malatya, Malatya olalı böyle bir hizmeti mi görmedi yoksa Malatya, Malatya olalı böyle bir abartma ve aldatmaca mı görmedi.

Sayın bakan tarafından açıklanan (birçoğu bilenen) projelerin tamamlanması ve hayata geçirilmesini tüm Malatyalıların ortak arzusudur bunları gerçekleştirenleri de takdirle anarız yeter ki her insan bulunduğu görevi, bulunduğu yeri ve açıklama yaptığı şehri bilsin.”