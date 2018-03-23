“Malatya Merkezinde Büyük Bir Camiye İhtiyaç Var”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Malatya Valiliği’ni ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ZİYARETİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte kalabalık bir heyet eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

Ana planlar üzerindeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ve şehir genelinde büyük bir değişim başlattıklarını kaydeden Başkan Çakır, merkez ilçelerin yanı sıra 11 kırsal ilçenin tamamına yakınında altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji alanında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmalar yaptığını kaydeden Çakır, çöpgaz enerji santralinde 2.2 megavat, güneş enerji sisteminden 3 megavat elektrik enerjisi ürettiklerini, yakın bir zamanda tam kapasite üretime geçecek olan çevre entegre tesisinde de üretilecek olan 10 megavatlık elektrikle toplamda 15-16 megavat elektrik enerjisi üreteceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal ve kültürel hizmetlere de değinen Çakır, yapılan semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, sanat merkezi, sanat sokağı, Kernek Külliyesi gibi yatırımlarla Malatya’nın bir kültür şehrine dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Malatya’da Cuma, dini bayram ve diğer özel günlerde büyük bir cami eksikliği olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu konuda bir proje hazırladıklarını kaydederek, projenin hayata geçirilmesi için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan destek talep etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın şehrin emini olarak Malatya’ya yakışır güzellikte çok büyük hizmetlerin altına imza attığını belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise bu hizmetlerinden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti. Malatya’ya her gelişinde Malatya’da büyük bir değişim ve gelişimi gördüğünü kaydeden Bozdağ, “Onun için Başkanımı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Esasında cami konusu Başkanımızın açtığı bir konuydu. Ben şimdi bunu kamuoyunun önünde dile getirerek alenileştirdim. Başkanın fikrini çalmış olmayalım. Bu bizim Başkanımıza ait bir fikir. Ben sadece Başkanı suya ittim. İnşallah bundan sonra Başkanımız bunun gereğini yapacak. Malatya’ya hakikaten büyükşehir olmanın gereği, bir ulu mabet yakışır. İnşallah o da Malatya’ya kazandırılacaktır. Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Malatya’nın büyükşehir olmasından sonraki dönemde yeni bir anlayışla Malatya’nın tamamını kucaklayan güzel işler yaptılar. Allah yardımcıları olsun. Bundan sonra da başarılar diliyorum. 2019’da da Malatyalılar eminim ki bu başarıyı takdir edeceklerdir” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan cami projesinin dosyasını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a; kayısı kristali, kuru kayısı ile el işlemeli bakır semaver takımı hediye etti.

VALİLİK ZİYARETİ

Bozdağ, beraberindeki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer ilgililerle, Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi yapan ilahiyat fakülteleriyle din hizmetlerini sunan ve toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığı arasında birlikte çalışma, iş birliği ve dayanışma sürekli ve sürdürülebilir olması noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin birlikte daha fazla çalışacağını belirten Bozdağ, “Daha fazla üretmek, daha fazla toplumumuzu din konusunda aydınlatma görevini inşallah yerine getireceklerdir. Bugün bunun Malatya’da bir ön çalışması oldu.” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin Merkez Camisi’nin temelini attıklarını anımsatan Bozdağ, üniversitenin nüfus bakımından Türkiye’nin en büyükleri arasında yer aldığını ifade etti.

Üniversitenin kendine yakışır bir ibadet yerine ihtiyacı olduğuna değinen Bozdağ, şunları söyledi:

“Bunun resmi temelini attık. Bir katkı geçmişte vermiştik, inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bundan sonra da buna katkısını devam ettirecektir. Aynı zamanda Malatyamız’da çok hayırsever iş adamlarımızın olduğunu biliyorum. Ben buradan Malatya’nın yetiştirdiği başarılı ve hayırsever iş adamlarımıza çağrıda bulunuyorum. Malatya’da gerçekten bu kültür ve medeniyetteki yerine uygun mabetlerin yapılmasına ihtiyaç var. Malatya merkezde bir ulu camimiz, cuma camimiz yani Ankara, İstanbul Bursa’da olduğu gibi yok. Bu büyük bir ihtiyaç. Üniversitemiz şimdi muhteşem bir ibadet merkezi yapıyor ama Malatya’nın merkezine de ihtiyaç var.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bu konuda çalışma yapılacağını kendisine aktardığını dile getiren Bozdağ, Malatya Müftülüğü’nün de bu işe öncülük edeceğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kenttin başarılı ve hayırsever iş adamlarının şehre yakışır bir ulu camiyi kazandıracaklarını kaydetti.

AA- Bülten- malatyahaber.com-Yeni Malatya Gazetesi