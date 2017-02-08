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Malatya Haber -

Malatya Merkezli 23 İlde FETÖ/PDY Operasyonu

Malatya Merkezli 23 İlde FETÖ/PDY Operasyonu
  • 08.02.2017
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Malatya Valiliği tarafından , Malatya merkezli 23 ildeki 42 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonları ile ilgili açıklama yapıldı. Malatya’da 9 kişi toplamda ise 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden 667 sayılı KHK ile kapatılan Beşer Eğitim Kurumları Anonim Şirketine bağlı çeşitli kademelerdeki özel eğitim kurumlarından olan; Okul, Yurt ve Dershanelerinde görev yapmış öğretmenlere yönelik yapılan ve Malatya merkezli toplam 23 İl de, 42 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu;
İlimiz merkezinden 9 kişi olmak üzere Toplam 33 kişi gözaltına alınmıştır.
Ayrıca daha önce FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı, irtibatlı vb. oldukları gerekçelerle KHK ile ihraç edilen 3 Polis Memuru ilimizde; 1 Tabip Üsteğmen ise ilimiz dışında gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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