Malatya mı, İşadamı mı?!

Malatya Belediye binası ile MalatyaPark AVM arasında, bir süredir Malatya’nın siyasi mitingler başta olmak üzere açık hava etkinlikleri için kullanılan alana, MalatyaPark AVM ortaklarından, Yeşilyurt Belediye Başkanı, işadamı Mehmet Kavuk’un adını taşıyan bir cami yaptırma girişiminde önemli aşama oluşturan, söz konusu alanda imar değişikliği yapılıp ibadet alanına çevrilmesine ilişkin istek Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında ele alınacak.

Toplam 7-8 milyon lira tutarındaki “Mehmet Kavuk Camii”ni, arsa değeri 50 milyon lira olarak tahmin edilen söz konusu kamu alanına yaptırmayı planlayan, bu konuda da Malatya’nın mevcut belediye yöneticilerinden destek gördüğü anlaşılan işadamı Kavuk’un, aynı bölgede kendisinin de hissesi olan AVM yanı ve Hilton Oteli arkasındaki “Boş ve uygun” arsası, hemen karşıda ailesine ait işyerlerinin bulunduğu alan ile 400 metre mesafede belediyenin 2 yıl önce 21 milyon liraya satışa çıkardığı yaklaşık 11 dönümlük eski otogar alanı gibi alternatifler bulunurken, işadamının söz konusu camiyi kamudan bedava tahsis edilmesini beklediği alana yaptırma isteğine karşı geliştirilen eleştirilere rağmen, bu konudaki sürecin belediye yönetimi ve işadamının planladığı şekilde yürümekte olduğu gözleniyor. (Söz konusu alanı ve belirtilen alternatifleri fotoğraf üzerinden açıkça görebilirsiniz. Fotoğrafı büyük görebilmek için üstüne tıklayınız)

Büyükşehire hazırlanmasına karşın, buna uygun “yeterliliği” bulunmayan bir anlayışla yönetilen Malatya Belediyesi’nin, kentin “miting ve benzeri faaliyetler için kullanılan” tek alanını, anlaşılamayan bir nedenle söz konusu işadamının cami projesine tahsis etmesine, bu konudaki tüm uyarıcı haberlere rağmen Malatya Valiliği ile Malatyalı siyasiler de, “cami hassasiyeti” nedeniyle karşı çıkamıyorlar. Bu tavrın, Malatya’nın mevcut yöneticilerinin kentin geleceğini planlama ve geleceğe hazırlama yönündeki misyonlarının da farkında olmadıkları şeklinde değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz günlere, kendisinin ve oğullarının ortağı olduğu, büyük yatırımlarını ise İzmir’de gerçekleştiren “Kavuklar” firmasının, İzmir’e 250 milyon dolarlık AVM ve Rezidans projesini başlatacak olması da gözönünde bulundurulduğunda, maddi varlıkları, Malatya Belediyesi’nin daha önce satışa çıkardığı eski otogarı, gerekirse önemli bir indirimle satın alıp cami projesini burada gerçekleştirmesi açısından son derece müsait olan işadamının bu durumu Malatya Belediyesi yöneticilerince dikkate alınmadığı gibi, muhtemelen iktidar partisinin çoğunlukta olduğu Malatya Belediyesi Meclisi’ni de bu yönde etkilemeyi tercih ediyorlar.

Mevcut yere göre kent merkezine 400 metre daha yakın olan bu alandaki bir büyük caminin kent ve geleceği açısından çok daha uygun olacağı yolundaki önerileri, ne Malatya’nın menfaatlerini korumakla görevli olan yerel yöneticiler ve siyasiler, ne de işadamı Mehmet Kavuk gözönünde bulundurmuyor.

Kavuk, kendisine bedava tahsis edilmesi planlanan çok değerli alana, bu alanın değerinin çok altında bir harcamayla cami yaptırıp, adını koydurarak bu kez maddi kazancın yanı sıra manevi kazanç da elde etmeyi bekliyor.