‘Malatya Niye Yok?’

Malatya Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, kuraklıktan etkilenmeleri nedeniyle yardım kapsamına alınan 9 il arasına Malatya’nın da alınmasını istedi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 9 ilde kuraklıktan etkilenip, çiftçilerin kredi faizlerinin 1 yıl ertelenmesi ve tohumluk yardımı yapılması kararından sonra bu kapsama Malatya’nın da alınmasını istediklerini bildiren Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, “Malatya’da hububat ve bakliyatlar da kuraklıktan etkilendi. Bu nedenle Malatya’nın da bu kapsama alınmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayısıda da mevsimsel şartlar nedeniyle üretimin az olduğuna dikkat çeken Polatbaş, “18 bin üretici kayısısını don sigortası yaptırdı ve prim ödedi. Don olmadı, ancak kayısıda mevsimsel şartlar nedeniyle dökülme oldu. Bazı yörelerde yüzde 95 kayısı çağlaları döküldü. Bunun adının konulması gerekiyor. Üreticinin zararının karşılanması gerekiyor” dedi.

Malatya’nın da kuraklıktan etkilenen iller arasına alınması için ilgili ve yetkili yerlerle görüştüğünü aktaran Bayram Polatbaş, “Malatya’nın kuraklıktan etkilenen sınır iller arasında olduğu belirtildi. Ben ise, sınırı aştığını iddia ediyorum” ifadelerini kullandı.