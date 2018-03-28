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Malatya Haber -

“Malatya Okuyan Kültürlü Bir Şehir, Artıracağız Daha”

“Malatya Okuyan Kültürlü Bir Şehir, Artıracağız Daha”
  • 28.03.2018
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54. Kütüphane Haftası kapsamında, Malatya’da Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

Bu yıl ‘Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler’ temasıyla kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında Malatya’da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Emekliler parkında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar bir süre kitap okudu.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Özyiğit, bu tur etkinliklerle vatandaşlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Özyiğit, “Okuma olmadan, analiz yapamayız, üretemeyiz, düşünemeyiz ve hayal kuramayız. Dolayısıyla her şeyin temeli okumakla ilgili. Malatya okuyan kültürlü bir şehir biz burada İnşallah bu farkındalığı artıracağız daha. Daha iyi seviyelere geleceğiz ve ben buna inanıyorum” dedi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin ise kutlamalar kapsamında tüm illerde benzeri etkinliklerin yapıldığını belirterek, “Buradaki amaç, kitaba ve kütüphaneye ilgiliyi artırmak, okuma konusunda farkındalık oluşturmak. İnsan okuyan bir varlıktır, insan her yerde okur. Kitabın sadece evlerde okunan bir materyal olamadığını göstermek için burada bugün toplandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha

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