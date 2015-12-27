“Malatya Okuyor” kampanyasının yürütülmesi ve tanıtımı amacıyla tüm okul idarecilerini bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Malatya Okuyor Kampanyası projenin uygulanabilir bir proje olduğunu belirterek, “Sayın Valimizin başkanlığında geçtiğimiz hafta yaptıkları basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtımının yapıldığı, Malatya Okuyor Kampanyası “5 alt projeden oluşuyor. Bunların 3’ü okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik, diğer 2 proje ise vatandaşlarımıza ve Malatya halkına yönelik projelerdir. Bize düşen bunu en iyi şekilde yürütmektir. ”Malatya Okuyor” projesinin tanıtımı bugün itibarıyla yazılı ve görsel olarak Malatya’mızla paylaşıyoruz. Bu kampanyayla ilgili detaylar Müdürlüğümüz web sayfasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Bulut konuşmasına şöyle devam etti:

“Okullarımızın idarecilerine bilgi vermek ve kampanyanın tanıtımı için burada bulunuyoruz. İstatistiki verilere göre de okuma yazma oranlarımız ortadır. Bu durumun değişmesi için el birliği içinde bu kampanyaya destek vermeliyiz. Okuma kültürünü ve alışkanlığını toplumuza beraberce kazandırmaya çalışmalı ve iyi seviyelere taşımalıyız. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz onların velileri, duyarlı olan tüm Malatya halkımız bu kampanyaya dahil etmeli ve destek olmalıyız.”

Daha sonra proje kurulu sırayla kampanyada olan ve yürütülecek alt projeleri ile uygulama şekilleri hakkında bilgiler verdi.