Malatya Otobüsü Kaza Yaptı… 1’i Ağır 11 Yaralı
Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Aksaray Karayolu 4. Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Konya istikametine gelen İ.Ş. idaresindeki 44 BT 888 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü gizli buzlanma olan karayolunda bulunan kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle şoka giren yolculardan bazıları bulundukları yerden çıkmakta zorlanırken, bazıları kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Daha sonra ambulanslara alınan 11 yaralı kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayı yara almadan yolcular, “Kaza sırasında uyuyorduk, farkında değildik birden devrildi. Otobüsün sallanmasının ardından uyandım, hemen bir yere tutundum, suratımı çevirdim. Uyuyanlar vardı, çok şükür can kaybımız yok” dedi. Diğer taraftan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri alırken, kazayı yara almadan atlatan yolcular ise başka bir otobüsle otogara götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya, iha
Doğudan batıya, kuzeyden güneye Malatyayi da içine alan hızlı trenler şu vakte kadar bitmesi lazımdı. Medeni ülkelerde toplu ulaşımın en temel aracı trenlerdir. 3-5 büyük vilayet birbirine hızlı trenle bağlandı diye seviniyoruz hâlâ… Bu gidişle de 20 yıl göremez tüm memleket hızlı ve sağlıklı ulaşımı…
O kavşaktaki en az 3 gün içindeki 10. kaza bu yaşanan.Karayollarının hatası var yol yapımında dava açıldı, bilip bilmeden konuşmayın.Memleket firmaları başımızın tacı
Öncelikle geçmiş olsun dileğiyle rabbin yarılara acil şifalar versin.yorumlarıyla fırsat düşkünlüğü yapıpda malatya mızın güzede firmalarını karamaya çalışan klavye yorumcularına Allah akıl fikir versin Allah kimsemin başına vermesin herkes kaza yapabilir
hiç kimse kazaya sebebiyet ve kaza yapmak istemez ALLAH kimsenin başına vermesin olayı bilip bilmeden felaket tellallığı yapmayın yazıktır günahtır
Geçmiş olsun acil şifalar
Firma ve de başka malatya firması da aynı hataları yaptılar.Çok kısa süre önce Ankaraya seyahat ettim.10 gün önce kar ve tipinin darendeden başladığı günde.Yoğun buzlanma ve kar yağışı varken kendinden emin ve güvenen kaptanlar sol şeritten tam hızla devam ettiler.Soru sorduğumuzda ise yıllarını bu yollara verdiklerini ve karış karış heryeri bildiklerini söylediler.Yanlız haberde ki gibi gizli buzlanma bildiklerinizi unutturur.Yazık önce canlara (çok şükür ölü yok) sonrada mala.Ama otobüsler rahattı.
Kendi memleketimizin insanı kazansın diye yerli firmaları tercih ediyoruz ama insanı pişman ediyorlar. Ağustos ayında İstanbula yolculuk yaptım inanılmaz süratli kullanıyorlar şoförü uyarmama rağmen dikkate almadılar direksiyon başında telefonla konuşuyor on dakikada bir sigarasını yakıyor insan canı emanet ediliyor size biraz daha dikkatli olun Allah beterinden korusun ucuz atlatılmış bir kaza..
2 Gun once MERSİNE GİDERKEN AZ KALSIN BİZDE kaza yapacaktık.Bir daha asla ama asla binmeyecegiz.Biz size canımızi emanet ediyoruz.Acimasizca yorum yapmak istemem ama kendilerini düzeltmeleri şoförlerini iyi seçmeleri gerekiyor.Bunu bir tek ben söylemiyorum açın şikayet var sitesini yorumlara bir bakın .Duzelmelerini umut ederek tüm yolculara geçmiş olsun diyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.Malatyamiza geçmiş olsun .
çok geçmiş olsun.ALLAH ŞİFA EYLESİN.