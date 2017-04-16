Malatya Referandum Sonuçları
16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması’na ilişkin Türkiye geneli ve Malatya sonuçlarını, İhlas Haber Ajansı’nın muhabirlerinin merkezlerine ulaştırdığı verilerle buradan takip edebilirsiniz.
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Türkiye geneli başa baş.Türkiyede yaklaşık 4 milyon AKP li Hayır demiş.Çok ilginç. Tam bir demokrasi gerçekten.