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Malatya Haber -

Malatya Referandum Sonuçları

Malatya Referandum Sonuçları
  • 16.04.2017
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16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması’na ilişkin Türkiye geneli ve Malatya sonuçlarını, İhlas Haber Ajansı’nın muhabirlerinin merkezlerine ulaştırdığı verilerle buradan takip edebilirsiniz.

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Yorumlar
  1. Ozz dedi ki:
    16 Nisan 2017, 19:56

    Türkiye geneli başa baş.Türkiyede yaklaşık 4 milyon AKP li Hayır demiş.Çok ilginç. Tam bir demokrasi gerçekten.

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