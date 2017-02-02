Malatya Rekabet Endeksinde Gerilemiş

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Rekabet endeksi raporunda Malatya’nın finansal derinlik, Makroekonomik istikrar ve sosyal sermaye endekslerinde zayıf olduğu işaret edilmektedir” dedi.

Avrupa Birliği-Sivil Toplum Diyaloğu desteği ile TÜRKONFED tarafından yürütülen “KOBİ’ler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında TÜRKONFED ve FIRATSİFED tarafından Malatya’da tanıtım toplantısı düzenlendi.

“BİR ÜLKENİN YÜZYILDA BAŞINA GELMEYECEKLER BİR YILDA ÜLKEMİZİN BAŞINA GELDİ”

Anemon Otel’deki tanıtım toplantısında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu (fotoğrafta soldan 2’nci), “50-100 yılda bir ülkenin başına gelmeyecek sıkıntıları, bir yıl içerisinde Türkiye’miz yaşadı. 70-80 yaşında olmaya gerek yok, şu bir yıl içerisinde her birey, özellikle iş dünyasındaki her insan bunu çok iyi bir şekilde fak etmiştir. Geride bıraktığımız seçimler, terör olayları ve en önemlisi 15 Temmuz’da haince, barbarca, bizlerin vergileriyle maaşlarını alan FETÖ diye bir bela başımıza çıktı. Ülkemizin içerisindeki insanların huzursuzluğuna neden olan bu adi darbeden sonra ilk geceden itibaren TÜRKONFEND kendine düşen görevi yerine getirmiştir. Allah’a şükürler olsun bu ülkenin sağduyusu bu darbeyi geri teptirdi” diye konuştu.

“İŞ DÜNYASINA MORAL VERİYORUZ”

İş dünyasına moral vermeye çalıştıklarını kaydeden Kadooğlu, şunları söyledi: “Dünyadaki ekonomik kriz, değişimler, Amerika’daki başkanlık seçimleri, küresel dünyadaki ekonomik sorunlar ister istemez ülkemizi de ciddi anlamda etkiledi. İş dünyası bir yandan bu ekonomik krizle uğraşırken diğer taraftan da dünyadaki Türkiye üzerindeki algı değişimiyle ilgili TÜRKONFED seferberlik ilan ederek, Ekonomi Bakanımızın başkanlığında bütün dünyayı gezerek, Türkiye’nin imajını anlatmaya çalışmıştır.”

“BU BÖLGELERİ ŞİDDET ORTAMIZNDAN ÇIKARACAK POLİTİKALAR ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Kadooğlu, hükümetin cazibeli teşvikler vermesine rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde istenilen verimlerin elde edilemediğine dikkat çekerek, “16 geri kalmış ilimizde 3 bin dolar gelir seviyesi var. Marmara bölgesindeki 16 tane ilin ise 16-17 bin dolar gelir seviyesi var. Burada orta gelir tuzağına düşülmüş. Şimdi ben size soruyorum. Bir bölgede 3 bin dolar, diğer bölgede 16 bin dolar. Bu kadar uçurum bir fark olan bir ülkenin, demokrasinin gelişmesini, istikrarlı şekilde büyümesini beklemek mümkün olabilir mi? Bölgeler arası haksız rekabeti ortadan kaldırmamız gerekir. Yıllardır hükümetlerimiz tarafından çok cazibeli teşvikler veriliyor. En son verilen teşviklere baktığımız zaman, dudak uçuklatan teşvikler. Buna rağmen baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde istenilen verimler elde edilmiyor. Niçin, kapitalizm ve ekonomi korkak ve ürkektir. Kendini güvende hissetmediği hiçbir bölgeye girmez. Bizim bu bölgelerimizin güvenlik problemini çözmek zorundayız. Biz bunu çözemezsek eğer, bu bölgelerin kalkınmasını teşviklerle ve söylemlerle yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu bölgeleri şiddet ortamından çıkaracak politikalar, üretmek zorundayız” dedi.

MALATYA, 49’DAN 52’NCİ SIRAYA GERİLEMİŞ”

Rekabet endeksinde Malatya’nın yerine de değinen Kadooğlu, şunları söyledi:

“En son Aralık ayında Adana’da rekabet endeksini açıklamıştım. Dünyada ülkelerin yarıştığı bir dönem, Aynı zamanda ülkelerin içinde illerin yarıştığı bir döneme geldik. Malatya ile notları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Rekabet endeksinde 2008 yılında 49’ncu sırada iken, 2014 yılında 52’nci sıraya geriledi. 32’nci sırada olduğu yaratıcı sermaye, 35’nci sırada olduğu piyasa büyüklüğü Malatya’nın rekabetçi olduğu alanlardır. Rekabet endeksi raporunda Malatya’nın finansal derinlik, Makroekonomik istikrar ve sosyal sermaye endekslerinde zayıf olduğuna işaret edilmektedir. Burada şu sonuç çıkıyor. Malatya ve Elazığ’ın, ortak akılla bir araya gelmesi gerekiyor. Bu illerimizi kalkınma ajansları, valiler, STK’lar, belediyeler bir araya gelip fikir istişaresi yaparak, ortak paydada buluşmaları gerekiyor. Şunu görebiliyoruz. Malatya ve Elazığ birbirine el verdiği zaman, bu bölgelerde ciddi kalkınmalar olacağı kesindir. Yeter ki senin ilin ve benim ilin, fikrinden çıkalım. Ümit ediyorum ilerleyen günlerde bu ortak akılda buluşacaktır.”

VALİYİ ZİYARET..

Bu arada Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Konfederasyona bağlı Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Başkanı Yahya Alper Bektaş Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

Konfederasyon ve Federasyon başkanları ile birlikte Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkan yardımcısı Yasemin Açık, Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör ile Elazığ Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Gökçe ve diğer üyeler de ziyarette yer aldı.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür eden Başkan Kadoğlu, Konfederasyon ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölgesel ve sektörel sanayici ve işadamları federasyonlarının ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaç edindiklerini belirtti.

Bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak; projeler geliştirmek; iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdükleri konfederasyonlarının bir üyesi olan Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Bektaş ile birlikte kendilerini ziyaret etmekten ve Malatya’da bulunuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Federasyon Başkanı Bektaş da 2013 yılında kurulan federasyonlarının Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan İş Dünyasının ve üye derneklerin katılımı ile oluşturulduğunu, onların ihtiyaçları doğrultusunda iş birlikteliklerini geliştirmek, bölgesel ve sektörel projeler üreterek bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaç edindiklerini söyledi.

Bektaş, Bu gibi faaliyetlerle de Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında öncü bir federasyon olmak amacı ile FIRATSİFED olarak TÜRKONFED çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederken Elazığ, Bingöl ve Malatya’dan üye dernekler ile birlikte başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ziyaretçiler 15 Temmuz sürecinde yaşananları değerlendirirken ihanetçilerin o gün yapamadıklarını bu gün ekonomik yönden yapmaya çalıştıklarını bunu da başaramayacaklarını ifade ederek Vali Toprak’ın bu süreçte göstermiş olduğu başarılı yönetiminden dolayı teşekkür ettiler.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com