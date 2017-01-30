“Malatya Sağlıkta Önemli Mesafeler Katetti”

Vali Mustafa Toprak, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda Malatya’daki sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Uzman Dr. Vahap Boztepe ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Genel Sekreter Dr. Boztepe, Vali Toprak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettikten sonra Genel Sekreterlik bünyesinde 8 Devlet Hastanesi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olmak üzere toplam 9 sağlık tesisinde, hasta memnuniyeti odaklı bir çalışma sürdürdüklerini, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Genel Sekreter Dr. Boztepe, “Bu kapsamda hastanelerin rol gruplarına bağlı olarak, tüm hastaların yatırılarak tedavi edilebildiği, ameliyatlarının yapılabildiği, her türlü ağız ve diş sağlığı tetkik ve tedavi hizmetlerinin sunulabildiği, hemodiyaliz, yoğun bakım ve evde bakım hizmetlerinin verilebildiği hastanelerle hizmet sunduklarını anlattı. Bu hizmetlerin daha nitelikli ve sıra beklemeksizin verilmesini sağlamak için vatandaşlardan hastanelere randevu alarak gelmelerini isteyen Genel Sekreter Dr. Boztepe; “Bilindiği üzere A2 rolünde 2. basamak sağlık hizmetleri veren Malatya Devlet Hastanesi, A1 rolünde 3. Basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de yapılacağı bir niteliğe kavuşarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur.

Hastanemiz ana kampüs, Beydağı kampüsü, Fırat Semt Polikliniği, Battalgazi Semt Polikliniği, Yeşilyurt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Göztepe TRSM birimleri ile hizmet vermektedir. 108 yatak yoğun bakım olmak üzere, toplam 1.090 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemiz Beydağı Kampüsünde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dallarında hizmet vermekte; Fırat ve Battalgazi Semt Polikliniklerinde tüm branşlarda poliklinik hizmeti sunmaktadır. Hastanede bulunan 1 adet 128 kesit BT, 2 adet 1,5 Tesla 16 Kanal MR cihazları ile son teknolojik görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Kardiyoloji ünitesinde bulunan 1 adet anjiyografi cihazı 7/24 aktif olarak görev yapan kardiyoloji uzman hekimlerince kullanılmakta ve 2. Anjiyografi cihazını hastanemize kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

1 adet ESWL ünitesi ile böbrek taşı kırma hizmetleri verilmekte, 5 yataklı yanık ünitesinde yanığa maruz kalan çocuk hastalar takip ve tedavi edilmektedir. Acil servise başvuran hastalara anında müdahale edebilmek icin toplam 11 branşta hekimlerimiz branş nöbeti tutmakta ve 7/24 hastanede hazır bulunmaktadır. Perinatoloji uzmanının göreve başlaması ve perinatal merkezin kurulması ile birlikte riskli gebeliklerin takibi yapılmaktadır. 3. Basamak Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin açılması ve yeni doğan yan dal uzman hekiminin başlaması ile birlikte ciddi sağlık sorunu yaşayan yeni doğan bebeklerimizin tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Hizmete açılan ERCP ünitesi ile safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı özel bir ilaç verilerek görüntülenmesi ve gerekirse kanalda tıkayıcı sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının darlığının açılması, biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Kurulması planlanan inme merkezi ile felç geçirme riski olan hastaların ilk 2 saatte hastanemize ulaşırlarsa erken müdahalesi sağlanarak felç geçirme riskinin en aza indirilmesi planlanmaktadır. Çalışmaları devam eden 4 ünitlik uyku merkezinin açılması ile uyku problemi yaşayan ve dinlendirici bir şekilde uyuyamadığı için gün boyunca yorgunluk hisseden vatandaşların bu sorununun giderilmesi hedeflenmektedir. Girişimsel Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ünitelerinin de en kısa zamanda hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir. En fazla il dışına sevk nedeni olan psikiyatri hastalarının sevkinin önüne geçmek ve gençlerimizin büyük düşmanı olan madde bağımlılığının tedavisini yapmak için kapalı psikiyatri servisi ve AMATEM çalışmalarımız başlamıştır.

Genel Sekreterliğimize bağlı hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi TOKİ’de yer alan ana binası ile birlikte 10 ünitlik Fırat Semt polikliniği, 3 ünitlik Battalgazi semt polikliniği ve 5 ünitlik Beydağı anne ve çocuk semt polikliniği ile hizmet vermektedir. Hastanemizde artık her akşam 20.00’e kadar 7-8 poliklinikle vardiya hizmeti başlatılmıştır. Bu polikliniklerde gündüz yapılan her işlem aynen devam etmektedir. “ dedi.

Vali Toprak, Malatya’nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını belirterek devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile de sağlık turizminde de söz sahibi olacağını belirti.

Malatya’nın sağlık sektöründeki gelişmesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, bağlı birimleri ve klinikleri ile özel hastanelerinde büyük katkısı olduğunu belirtirken, bunları ilimize kazandıran Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Av. Bülent Tüfenkci ve Malatya Milletvekillerine destek ve katkılarından dolayı da teşekkür ederek toplantıya katılanlara görevlerinde başarılar diledi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi