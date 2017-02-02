Malatya ‘Silahlı Şiddet’te Doğuda İlk Sırada

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2016 yılı, “Türkiye silahlı şiddet (cinayet) haritası” nı yayınladı. Basına yansıyan verilere dayandırılarak yayınlanan haritaya göre, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay, ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016’da da İstanbul oldu. Malatya, 44 silahlı şiddet olayıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller arasında ilk sırayı aldı.

MALATYA DOĞU ANADOLU’DA İLK SIRADA..

Vakfın silahla işlenen bireysel suçlara ilişkin incelemesinde, 2016 yılında Malatya’da ateşli silah kullanılan 44 olayda 22 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı.

İncelemede, Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin şu değerlendirme yapılıyor:

“Doğu Anadolu bölgesinde, Malatyalılar belki yine tepki gösterecek, ama 2016 yılında da en çok olayın olduğu yer Malatya… Malatya’da 2016 yılında 44 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bölgede 26 olayla Elazığ Malatya’yı izliyor…

2016 yılında bu bölgede Malatya ve Elazığ’dan sonra çoktan aza sırasıyla Van’da 16, Ağrı ve Erzurum’da 14’er, Hakkari’de 10, Bitlis’te yedi, Erzincan’da beş, Kars’ta dört, Iğdır ve Muş’ta üçer, Tunceli’de iki, Bingöl ve Ardahan’da birer olay meydana gelmiş bulunuyor…”

2016’DA 2 BİN 57 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ..

Vakfın, terör olaylarının dahil edilmediği, 2015 ve 2016’ya ilişkin bireysel şiddet olaylarını kıyasladığı raporunun girişinde, “Bireysel silahlanmayla mücadele eden Umut Vakfı olarak basına yansıyan silahlı cinayetlerin, şiddetin günü gününü istatistiklerini tutuyoruz malumunuz… Ve ilk kez geçen yıl bu istatistiklerden yola çıkarak “Türkiye’nin şiddet (cinayet) haritası”nı hazırlamıştık… Tuttuğumuz istatistikler ve yaptığımız araştırmaya göre, 2015 yılında 2 bin 175 olay basına yansımış, bu olaylarda toplam bin 951 kişi ölmüş, bir kısmı ağır bin 286 kişi de yaralanmıştı.Ve yine 2015 yılında meydana gelen bireysel silahlı olayların yüzde 71’inde tüfek, tabanca ve beylik silahı gibi ateşli silahlar, yüzde 29’unda ise kesici ve delici aletler kullanılmıştı.Gün gün tuttuğumuz çeteleye göre; 2016 yılında ise 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yöresel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 57 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı… Ağır yaralananlardan daha sonra ne kadarının öldüğünü tespit etme olanağımız maalesef bulunmuyor…İstatistiklere bakıldığında; 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekiyor. 2016 yılında olayların yüzde 78’inde ateşli silahlar (Yani yüzde 43’ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, yüzde 30’unda tabancı ve yüzde 5’inde de beylik silahları kullanılmış), yüzde 22’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler kullanıldı…” ifadesi yeralıyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Umut Vakfı