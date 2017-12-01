Malatya Sinemaları (1-7 Aralık Filmleri)

Onları kimi zaman turda kimi zaman kampta kimi zaman ise dağ bisikleti yarışlarında görebilirsiniz. Bir grup üniversite öğrencisinin kurduğu İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) yaptıkları çalışmalarla bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı...