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Final

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Arion

Arion

Malatya Haber -

Malatya Sinemaları (1-7 Aralık Filmleri)

Malatya Sinemaları (1-7 Aralık Filmleri)
  • 01.12.2017
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Malatya’daki sinemalarda 1-7 Aralık günleri arasında gösterilmekte olan filmler

* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1 : Adalet Birliği
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30

SALON-2 : Ayla
Seanslar : 13.00 – 15.30 – 18.00 – 20.30

SALON-3 : Ayla
Seanslar :11.30 – 14.00 – 16.30 – 20.00

SALON-4 : Kardeşim Benim-2
Seanslar : 13.00 – 15.30 – 19.00

SALON-5 : Sen Kimle Dans Ediyorsun
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-6 : Yol Arkadaşım
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-7 : Kardeşim Benim-2
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30

SALON-8 : Ayı Paddington-2
Seanslar : 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00

SALON-9 : Mutluluk Zamanı
Seanslar :12.00 – 14.30 – 17.00 – 20.00

SALON-10 : Çizgi Ötesi
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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