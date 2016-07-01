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Malatya Sinemaları (1-7 Temmuz Filmleri)

Malatya Sinemaları (1-7 Temmuz Filmleri)
  • 01.07.2016
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Malatya’daki sinemalarda 1-7 Temmuz günleri arasında gösterilmekte olan filmler

* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1 : Kurtuluş Günü -2
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 -21.30

SALON-2: Üç Harfliler 3: Karabüyü
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

SALON-3 : BFG
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00- 21.30

SALON-4 : Ammar 2: Cin İstilası
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

SALON-5 : Warcraft
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

SALON-6 : Süper Papağan
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

SALON-7 : Ninja Kablumbağaları-3
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 – 21.30

SALON-8 : Senden Önce Ben
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

SALON-9 : Üç Harfliler 3: Karabüyü
Seanslar : 12.30 – 15.00 – 17.00

SALON-10 : Sihirbazlar Çetesi-2
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 21.30

* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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