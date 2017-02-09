Malatya Sinemaları (10-16 Şubat Filmleri)

TRT Haber’e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, referandum için 16 Nisan tarihini öngördüklerini açıkladı. Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle: “Cumhurbaşkanının KHK’larla...