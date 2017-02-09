Malatya Sinemaları (10-16 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 10- 16 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1: Karanlığın Elli Tonu
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-2: Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-3 : Fırıldak Ailesi
Seanslar: 11.00 – 13.00 – 15.00 – 17.00- 19.00
SALON-4 : Vezir Parmağı
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-5 :
1. Film: Moana
Seanslar: 12.00 – 14.30
2.Film: Karanlığın Elli Tonu
Seanslar: 17.00 – 19.30
SALON-6 : Olanlar Oldu
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 : Halka-3
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-8 : Lego Batman Filmi
Seanslar : 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-9 : John Wick-2
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-10: Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.