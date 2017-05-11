Malatya Sinemaları (12- 18 Mayıs Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 12- 18 Mayıs günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Kral Artur
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-2 : Yaratık
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-3 :4N1K
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-4 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-5 :Eski Sevgili
Seanslar :12.00 – 14.00- 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-6 : Dejavu
Seanslar: 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-7 : Galaksi Koruyucuları-2
Seanslar :11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-8 : Gamba
Seanslar: 12.00 – 14.00- 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-9 : Saplantı
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 : Kolonya Cumhuriyeti
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.