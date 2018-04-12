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Malatya Sinemaları (13- 19 Nisan Filmleri)

Malatya Sinemaları (13- 19 Nisan Filmleri)
  • 13.04.2018
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Malatya’daki sinemalarda 13- 19 Nisan günleri arasında gösterilmekte olan filmler

YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1 : Rampage:Büyük Yıkım
Seanslar : 12.00 -14.15 – 16.30 – 18.45 – 21.00

SALON-2 : Ailecek Şaşkınız
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-3 : Oflu Hoca Trakya’da
Seanslar :12.00 -15.00 – 18.00

SALON-4 : Can Feda
Seanslar : 11.00 -13.30- 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-5 : Kaybedenler Kulübü-2
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30

SALON-6 : Sessiz Bir Yer
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-7 :Oflu Hoca Trakya’da
Seanslar : 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00

SALON-8 :Fındık İşi 2
Seanslar : 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30

SALON-9 :Bizim Köyün Şarkısı
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-10 : Vahşiler
Seanslar :12.30 – 15.00 -17.30 – 20.00

* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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