Malatya Sinemaları (13- 19 Nisan Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 13- 19 Nisan günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Rampage:Büyük Yıkım
Seanslar : 12.00 -14.15 – 16.30 – 18.45 – 21.00
SALON-2 : Ailecek Şaşkınız
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Oflu Hoca Trakya’da
Seanslar :12.00 -15.00 – 18.00
SALON-4 : Can Feda
Seanslar : 11.00 -13.30- 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-5 : Kaybedenler Kulübü-2
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-6 : Sessiz Bir Yer
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 :Oflu Hoca Trakya’da
Seanslar : 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-8 :Fındık İşi 2
Seanslar : 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30
SALON-9 :Bizim Köyün Şarkısı
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 : Vahşiler
Seanslar :12.30 – 15.00 -17.30 – 20.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.