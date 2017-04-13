Malatya Sinemaları (14- 20 Nisan Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 14- 20 Nisan günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar :11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-2 : Recep İvedik-5
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Şirinler -3
Seanslar: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-4 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar : 13.00 – 16.00 – 19.00
SALON-5 : Sümelanın Şifresi-3
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 :Bordo Bereliler Suriye
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-8 : Kabuktaki Hayalet
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-9 : Otopsi
Seanslar : :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 : Sonsuz Aşk
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.