Malatya Sinemaları (14- 20 Nisan Filmleri)

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde trafik yön bilgilendirme levhaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen...