Malatya Sinemaları (16- 22 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 16- 22 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Tomb Raider-2
Seanslar : 11.00 -14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-2 : Kaybedenler Kulübü-2
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-3 : Ailecek Şaşkınız
Seanslar :11.00 -14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-4 : Düğüm Salonu
Seanslar : 11.00 – 13.30- 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-5 : Direniş Karatay
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-6 : Gece Avı
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-7 :Ailecek Şaşkınız
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-8 :Küçük Kahramanlar
Seanslar : 13.00 -15.00 – 17.00 – 19.00
SALON-9 : Tomb Raider-2
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-10 : Hadi Be Oğlum
Seanslar : 11.30 -14.30 – 17.30 – 20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.