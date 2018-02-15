Malatya Sinemaları (16- 22 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 16- 22 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Kayhan
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-2 : Kayhan
Seanslar : 11.00 -14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-3 : Kayhan
Seanslar : 12.00 -15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-4 : Hadi Be Oğlum
Seanslar : 11.00-14.00-17.00-20.00
SALON-5 : Mutlu Canavar Ailesi
Seanslar : 12.30 -14.30 – 16.30 – 18.30
SALON-6 : Black Panther
Seanslar : 12.30 – 15.30 – 18.30
SALON-7 : Hadi Be Oğlum
Seanslar : 12.00-15.00-18.00- 21.00
SALON-8 : Deliha-2
Seanslar : 11.30 -14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-9 : Özgürlüğün Elli Tonu
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 : Labirent Son İsyan
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 -20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Anlaşıldı bu hafta izlenecek film yok