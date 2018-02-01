Malatya Sinemaları (2- 8 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 2- 8 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Labirent Son İsyan
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-2 : Coco
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Deliha -2
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-4 : Paramparça
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-5 : Arif V 216
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 : Labirent Son İsyan
Seanslar : 12.30 – 15.30 – 18.30
SALON-7 : Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-8 : Deliha -2
Seanslar : 12.00 -14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-9 : Ölümlü Dünya
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 :Ölüm Odası
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 -20.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Enes batur gibi boş bir filmin sinemada ne işi var. Arif v 216 nın gişesine etki ediyor. Şimdiye kadar çoktan geçmişti cem yılmazın filmi recep ivedik 5 i