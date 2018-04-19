Malatya Sinemaları (20- 26 Nisan Filmleri)

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunmak için, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında, abonelik işlemleri için büro ve fatura ödemesi...