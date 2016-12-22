Malatya Sinemaları (23- 29 Aralık Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 23- 29 Aralık günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1: Star Wars Hikayesi: Rogue One
Seanslar :11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-2: Dönerse Senindir
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-3 : Görümce
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-4 : Dönerse Senindir
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-5 : Dağ-2
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 : Assassins Creed
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-7 : Sen Sağ Ben Selamet
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-8 : Sen Benim Herşeyimsin
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-9 : Kar Topu Savaşları
Seanslar : 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-10: Çakallarla Dans-5
Seanslar :12.00 – 14.30 – 17.30 – 20.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.