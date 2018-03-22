Malatya Sinemaları (23- 29 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 23- 29 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Pasifik Savaşı: İsyan
Seanslar : 11.30 -14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-2 : Kaybedenler Kulübü-2
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Tomb Raider-2
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30- 21.00
SALON-4 : Çocuklar Sana Emanet
Seanslar : 11.00 – 13.30- 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-5 : Bordo Bereliler Afrin
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-6 : Ailecek Şaşkınız
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-7 :Ailecek Şaşkınız
Seanslar : 13.30 -16.00 – 19.00
SALON-8 :Düğüm Salonu
Seanslar : 11.00 – 13.30- 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-9 : Pasifik Savaşı: İsyan
Seanslar : 13.30 – 16.00 – 19.00
SALON-10 : Bordo Bereliler Afrin
Seanslar : 13.30 -16.00 – 19.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.