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Malatya Haber -

Malatya Sinemaları (27 Ocak- 2 Şubat Filmleri)

Malatya Sinemaları (27 Ocak- 2 Şubat Filmleri)
  • 27.01.2017
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Malatya’daki sinemalarda 27 Ocak- 2 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler

* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1: Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-2: Vezir Parmağı
Seanslar: 12.00 – 14.00 – 16.00- 18.00 – 20.00

SALON-3 : Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 17.00- 18.30 – 19.30- 21.00

SALON-4 : Vezir Parmağı
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00- 19.30

SALON-5 : Moana
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-6 : Olanlar Oldu
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00- 19.30

SALON-7 : Olanlar Oldu
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-8 : Dağ-2
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-9 : Kötü Çocuk
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-10: Pepee
Seanslar :11.00 – 13.00 – 15.00

* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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