Malatya Sinemaları (28 Nisan- 4 Mayıs Filmleri)

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın taktik çalışmasını İnönü Stadı’nda gerçekleştirdi. Futbolcuların istekli ve moralli olduklarının gözlendiği...