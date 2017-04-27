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Malatya Sinemaları (28 Nisan- 4 Mayıs Filmleri)

Malatya Sinemaları (28 Nisan- 4 Mayıs Filmleri)
  • 28.04.2017
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Malatya’daki sinemalarda 28 Nisan- 4 Mayıs günleri arasında gösterilmekte olan filmler

* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1 : Galaksi Koruyucuları-2
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-2 : Kolonya Cumhuriyeti
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-3 : Maşa İle Koca Ayı
Seanslar: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00

SALON-4 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar : 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00

SALON-5 :
1.Film: Şirinler-3
Seanslar :12.00 – 13.45 – 15.30
2.Film: Galaksi Koruyucuları-2
Seanslar: 17.00 – 19.30

SALON-6 : Dejavu
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-7 : Hızlı ve Öfkeli-8
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00

SALON-8 : Recep İvedik-5
Seanslar: 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30

SALON-9 : The Cırcle
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-10 : Sonsuz Aşk
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30

* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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