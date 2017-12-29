Malatya Sinemaları (29 Aralık- 4 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 29 Aralık- 4 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Star Wars Son Jedi
Seanslar : 13.30 – 16.30 – 19.30
SALON-2 : Maidenin Altın Günü
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Ayla
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-4 : Aile Arasında
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-5 : Jumanji: Vahşi Orman
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 : Öteki Taraf
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 20.00
SALON-7 : Acı Tatlı Ekşi
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-8 : Martıların Efendisi
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-9 : Karabasan
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 :
1. Film : Ferdinand
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 – 19.00
2. Film :Zer
Seanslar : 21.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.