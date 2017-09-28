Malatya Sinemaları (29 Eylül- 5 Ekim Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 29 Eylül- 5 Ekim günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Kurtlar Vadisi -Vatan
Seanslar : 11.00- 13.30 – 16.00- 18.30 – 21.00
SALON-2 : Kurtlar Vadisi -Vatan
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 – 19.00
SALON-3 : Kurtlar Vadisi -Vatan
Seanslar: 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-4 : Kurtlar Vadisi -Vatan
Seanslar : 12.30 – 15.00 – 17.30 – 20.00
SALON-5 : Ay Lav Yu Tuu
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-6 : Ay Lav Yu Tuu
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-7 : Kurtlar Vadisi -Vatan
Seanslar: 13.00 – 15.30 – 18.00- 20.30
SALON-8 : O
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30- 20.30
SALON-9 : Ninjago
Seanslar : 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-10 : Kingsman: Altın Çember
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30- 20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.