Malatya Sinemaları (5- 11 Mayıs Filmleri)

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehrin altyapı çalışmalarında her türlü ihtiyaçların karşılanacağı malzemelerin sistematik bir şekilde muhafaza edildiği, 13 bin 500 metrekarelik açık alan ve...