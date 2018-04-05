Malatya Sinemaları (6- 12 Nisan Filmleri)

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiği Kernek Külliyesinin yaklaşık 800 m2 olan açık iç avlusunun üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılıyor. Konu ile ilgili olarak...