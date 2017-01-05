Malatya Sinemaları (6- 12 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 6- 12 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1: Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar :11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-2: Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar: 11.15 – 16.15 – 19.15
SALON-3 : Dağ-2
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-4 : Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar : 12.30 – 15.30 – 18.30
SALON-5 : Dönerse Senindir
Seanslar: 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-6 : Assassins Creed
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-7 : Çalgı Çengi İkimiz
Seanslar : 11.45– 14.45 – 17.45 – 21.00
SALON-8 : Kurbağa Krallığı
Seanslar : 11.00 – 14.00 – 16.00- 18.00 – 20.00
SALON-9 : Görümce
Seanslar : 12.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10: Çin Seddi
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.