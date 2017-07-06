Malatya Sinemaları (7- 13 Temmuz Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 7- 13 Temmuz günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Örümcek Adam:Eve Dönüş
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-2 : Arabalar-3
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 17.00 – 19.30
SALON-3 : Örümcek Adam:Eve Dönüş
Seanslar: 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-4 : Örümcek Adam:Eve Dönüş
Seanslar : 13.00 – 16.00 – 19.00
SALON-5 : Büyü-2
Seanslar : 12.30 – 14.30 – 16.30 – 19.00
SALON-6 : Spark: Bir Uzay Macerası
Seanslar: 12.00- 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-7 : Transformers 5: Son Şövalye
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 21.00
SALON-8: Tam Gaz
Seanslar : 11.30 – 14.30- 17.30 – 20.30
SALON-9 : Doru
Seanslar : 12.00- 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
SALON-10 :Katliam Günü
Seanslar : 12.30 – 14.30 – 16.30 – 19.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.