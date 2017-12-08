Malatya Sinemaları (8- 14 Aralık Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 8- 14 Aralık günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Öteki Taraf
Seanslar : 13.00 – 15.30 – 18.00 – 20.30
SALON-2 : Ayla
Seanslar : 13.00 – 15.30 – 18.00 – 20.30
SALON-3 : Ayla
Seanslar :11.30 – 14.00 – 16.30 – 19.00
SALON-4 : Maidenin Altın Günü
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 – 19.00
SALON-5 : Adalet Birliği
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30
SALON-6 : Yol Arkadaşım
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 : Öteki Taraf
Seanslar : 11.30 – 14.00 – 16.30 – 19.00
SALON-8 : Kardeşim Benim-2
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-9 : Maidenin Altın Günü
Seanslar :13.00 – 15.30 – 18.00 – 20.30
SALON-10 : Çizgi Ötesi
Seanslar : 12.00 – 14.30 – 17.00 – 20.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.