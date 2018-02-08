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Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)

Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
  • 09.02.2018
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Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler

YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ

Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA

SALON-1 : Kayhan

Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00

SALON-2 : Özgürlüğün Elli Tonu

Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-3 : Deliha -2

Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-4 : Kayhan

Seanslar :11.00-14.00-17.00-20.00

SALON-5 : Arif V 216

Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00

SALON-6 : Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30

SALON-7 : Kayhan

Seanslar :13.00-13.00-19.00

SALON-8 : Coco

Seanslar : 12.00 -14.30 – 17.00 – 19.30

SALON-9 : Özgürlüğün Elli Tonu

Seanslar :12.00-14.30-17.00-19.30

SALON-10 : Labirent Son İsyan

Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 -20.30  

* AVŞAR SİNEMALARI

Malatya Park Alışveriş Merkezi

NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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