Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Kayhan
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-2 : Özgürlüğün Elli Tonu
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-3 : Deliha -2
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-4 : Kayhan
Seanslar :11.00-14.00-17.00-20.00
SALON-5 : Arif V 216
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 : Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 : Kayhan
Seanslar :13.00-13.00-19.00
SALON-8 : Coco
Seanslar : 12.00 -14.30 – 17.00 – 19.30
SALON-9 : Özgürlüğün Elli Tonu
Seanslar :12.00-14.30-17.00-19.30
SALON-10 : Labirent Son İsyan
Seanslar : 11.30 – 14.30 – 17.30 -20.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.