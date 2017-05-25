Malatya Sinemalarında Bu Hafta (26 Mayıs- 1 Haziran Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 26 Mayıs- 1 Haziran günleri arasında gösterilmekte olan filmler
* YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Karayip Korsanları-5: Salazar’ın İntikamı
Seanslar :11.00 – 14.00 – 17.00 – 21.30
SALON-2 : Yaratık
Seanslar :12.00 – 14.30 – 17.00 – 21.30
SALON-3 :4N1K
Seanslar: 12.00 – 14.30 – 17.00 – 21.30
SALON-4 : Karayip Korsanları-5: Salazar’ın İntikamı
Seanslar : 13.00 – 16.00
SALON-5 :Saftirik Geri Geliyor
Seanslar :12.00 – 14.30 – 17.00 – 21.30
SALON-6 : Osmanlı Subayı
Seanslar: 12.00 – 14.30 – 17.00 – 21.30
SALON-7 : Karayip Korsanları-5: Salazar’ın İntikamı
Seanslar :12.00 – 15.00
SALON-8 : Saftirik Geri Geliyor
Seanslar: 12.00 – 14.30- 17.00
SALON-9 : Kahramanlar Takımı
Seanslar :12.00 – 14.00- 16.00
SALON-10 : Bilal: Özgürlüğün Sesi
Seanslar :12.00 – 14.30 – 17.00 – 21.30
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.