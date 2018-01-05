Malatya Sinemalarında Bu Hafta (5- 11 Nisan Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 5- 11 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler
YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ
Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA
SALON-1 : Arif v 216
Seanslar : 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00
SALON-2 : Maidenin Altın Günü
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-3 : Ayla
Seanslar :11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-4 : Arif v 216
Seanslar :13.00 – 16.00 – 19.00
SALON-5 : Jumanji: Vahşi Orman
Seanslar : 11.00 – 13.30 – 16.00 – 18.30 – 21.00
SALON-6 : Acı Tatlı Ekşi
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-7 : Arif v 216
Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00
SALON-8 : Aile Arasında
Seanslar : 11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-9 : Karabasan
Seanslar :11.00 -13.30 – 16.00 – 18.15 – 20.30
SALON-10 :Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
Seanslar : 11.00 – 13.00 – 15.00 – 17.00 -19.00
* AVŞAR SİNEMALARI
Malatya Park Alışveriş Merkezi
NOT: 1-Gösterimdeki filmlere ilişkin ayrıntılı bilgilere “SİNEMALAR” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2- Avşar Sinemalarındaki gösterim programını Malatya AVM’nin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.