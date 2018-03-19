“Malatya Son Derece Huzurlu ve Güvenli Bir Kent”

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya’nın huzurlu bir şehir olduğunu ifade ederek, “Başka illerle mukayesede biz yaptığımız zaman duygusal değerlendirebiliriz ama genel müdürlüğümüz bütün illerin değerlendirmesini yaptı. Bütün illerimizin karnesini koydu. İl Müdürleri toplantısında ilimizin karnesinin son derece iyi olduğunu gördüm” dedi.

Polisevi’nde Şube Müdürleri’nin de katılımıyla basınla istişare toplantısı yapan Urhal, yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Urhal, sağlıklı iletişim kanalları oluşturma adına basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, basınla ortak paydalarının olduğuna dikkat çekti.

Malatya’nın son derece huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu istatistiki verilerin her yönüyle ortaya koyduğunu kaydeden Urhal, “Genel Müdürlüğümüzün rakamları ve Türkiye genelindeki mukayeselere baktığımız zaman çok net olarak görebiliyoruz” dedi.

Urhal, döneme bağlı olarak farklı suç türlerinin ortaya çıktığını gördüklerini belirterek, “Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği; değişim, dönüşüm ve başkalaşım süreçleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanırken, bu süreçler özellikle eğitim ve güvenlik alanlarında da kendisini hissettirmiştir. Bu durum güvenlik alanında da yeni suç ve suçlu türlerini ortaya çıkarmıştır. Bulunduğumuz mekanı huzurlu hale getirmek için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

Asayiş hizmetlerinde görev yapan personelin suç-suçla mücadele etme ve önleyici tedbirler alma noktasında oldukça iyi durumda olduklarına dikkat çeken Urhal, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonrası içimizde olan hain şer unsurlarını temizleyip, attıktan sonra kısmi olarak personelimizde de azalma meydana geldi. 2015, 2016 ve 2017 yıllarına göre bakıldığında Malatya Emniyet Müdürlüğünün personel durumunun birbirine yakın olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 339 personelin azaldığını ancak 2018 yılında tekrar önceki yıllara yaklaştığı görülmüştür. Ülke geneli Asayiş birimlerinde çalışan personelin toplam teşkilat personelimize oranı Malatya Emniyet Müdürlüğünde daha üst seviyede olduğu anlaşılmıştır. İlimizde bu oran yüzde 35,4 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI SIRALAMASINDA İLK ÜÇE GİRİYORUZ”

Urhal, 2015, 2016 ve 2017 yılları mukayese edildiğinde belli oranlarda belli suçlarda azalmanın olduğunu belirterek, şunları söyledi: “2016 yılında, 2015 yılına göre suçlarda yüzde 3,9 azalma olmuştur. 2015 yılı ile 2017 yılı kıyaslandığında ise yüzde 1 civarında azalma olduğu görülmekle ülke çapındaki olay yüzdeleri ile kıyaslandığında Malatya’nın çok avantajlı olduğu görülmektedir. İl geneli asayiş olayları 3 yıllık veriler değerlendirildiğinde aydınlatma oranlarının birbirine yakın olduğu, 2016 yılına göre 2017 yılında asayiş olaylarında yüzde 2,9 civarında, narkotik ve terör olaylarında da artış olduğu anlaşılmıştır. İl geneli meydana gelen asayiş olaylarının yaklaşık yüzde 90’ı merkez ilçelerde meydana gelmiştir. TÜİK verilerine göre, 2015 yılı verilerine bakıldığında yaşam koşulları istatistiklerinde Malatya güvenlik konusunda huzurlu şehir kategorisinde 30’uncu sırada yer alıyor ama ilimiz sosyo-ekonomik ve demokratik yapısı itibariyle emsal illerle mukayese edildiği zamanda gayet iyi durumdayız. bizden önceki 30 ilin nüfuslarına ve bizimle aynı formatta olan illere bakıyoruz hepsi bizden küçük ölçekli iller. Bizimle emsal olanlara bakıldığında Kahramanmaraş, Trabzon, Sakarya ve Erzurum’un şehir merkezi nüfusları Malatya’dan daha az. bizim şehir merkezinde yaşayan insanımız daha fazla. Aslında bu başarı sıralamasına baktığımız zaman kendi kategorimizde ilk üçe giriyoruz.”

“BİZİM AÇIMIZDAN OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI”

Malatya özelinde suç ve suçla ilgili nasıl mücadele edilmesi gerektiği noktasında her gün analiz yaptıklarını ifade eden Urhal, “Her gün sokakta hangi noktada, neyin nerede olduğunun kritiğini yapıyoruz. Bu kritik neticesinde kolektif bir akılla da bunun tedbirlerini alıyoruz. Bu tedbirlerin neticesinde bizim açımızdan olağanüstü sonuçlar ortaya çıktı. Yakalamalarımız arttı, suç aletleri ele geçirmiş olduk, suç aletleri oldukça fazlalaştı. Dolayısıyla oldukça iyi bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Genel İstatistikler itibariyle aydınlanma oranlarımız çok çok başarılıdır. 3 yıllık malvarlığına karşı meydana gelen olayların aydınlatma oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Toplam asayiş olaylarında 2 aylık verilere bakıldığında da ülke geneline paralel bir artışın olduğu görülmektedir” diye konuştu.

“ŞOK VE YOL UYGULAMALARINDA 469 BİN 753 ŞAHSIN GBT SORGULAMASI YAPILDI”

Urhal, kişilere karşı meydana gelen önemli olaylara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “Silah ve bıçakla öldürme dâhil kasten öldürme olaylarının yüzde 100’nün aydınlatıldığı, silah ve bıçakla kasten yaralama olaylarında 2017 yılında yüzde 14 oranında bir artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca son 3 yıl içerisinde ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarında 280 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 32 si tutuklanmış, 74 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış geri kalan 74’üde savcılık tarafından ikmalen istenmiştir. Son üç yılın 2 aylık Ateşli Silahlar ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması olaylarında 54 şahıs gözaltına alınmış bunlarda 11’i tutuklanmış 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. ‘Olaylar arttı mı acaba, farklı noktalara gidiyor muyuz? gibi yorumlar var, öyle değil rakamlar burada ve ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ciddi manada azalmanın olduğunu görüyoruz. Kasten yaralama olayları silah ve bıçakla bunların dışında 2015, 244 ve yakalama oranı yüzde 90. 2016 kasten yaralama olayı 226 olay meydana gelmiş ve bunların yüzde 89’u aydınlatılmış. 2017 yılı 258 olay meydana gelmiş, yüzde 84 oranında aydınlatılmış. artma yüzde 1, 2, 5 fahiş oranda bir artma yok. Bizim iki görevimiz var; görevlerimizden bir tanesi önleyici ekiplik gibi düşünmek lazım. Suç oluşmadan tedbirlerimizi alma noktasındayız. Biz burada da başarılıyız. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizin yapmış olduğu şok ve yol uygulamalarında 469 bin 753 şahsın GBT sorgulaması yapılmış. Nüfusa göre bu çok büyük bir rakam. Aranan 2 bin 201 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. 2017 yılında toplam 833 tabanca, tüfek yakalanmıştır. Bunun günlük ortalaması 2,3 olup bu Türkiye ortalaması açısından dikkat çekicidir. 471 ruhsatsız tabanca, 259 kuru sıkı tabanca, 338 av tüfeği, bin 260 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 467 fişek, 670 kesici alet ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 36 işyeri kontrol edilmiştir. Biz olağanüstü tedbirler alıyoruz. Av tüfeği konusunda sayın valimizden gelen talimat üzerine birden fazla av tüfeğine ruhsat verilip verilmeyeceği incelendi ancak mevzuat açısından bir engel olmadığı görüldü. Ancak konunun sıkıntılı olduğu bakanlığımızca bir yazı ile bildirildi ve şu anda genel müdürlük düzeyinde çalışma yapıldığını öğrendik.”

“EV VE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK OLAYLARINDA DÜŞÜŞ OLDU”

Urhal, mal varlığına karşı meydana gelen olaylarla ilgili şu bilgileri verdi: “Malvarlığına karşı meydana gelen olayların toplamına bakıldığında bu suçların içinde hırsızlık (Evden, İşyerinden, Otodan ve ya kurumdan) gasp, kapkaç dahildir. 2015 yılına göre 3bin 943 iken 2017 yılında 3 bin 565 malvarlığına karşı olay meydana gelmiş ve yüzde 6,6 oranında azalma olmuştur. 2016, 2017 ve 2018 yıllarının ilk 2 ayında ise rakamlar aynı (554, 553 ve 556) olup, 2018 yılında evden ve işyerinden hırsızlık olaylarında düşüş olduğu görülmektedir” dedi.

“TORBACILARA FIRSAT VERMİYORUZ”

Narkotik suçlarla mücadele konusunda Urhal, “Narkotik suçlarla ilgili arkadaşlarımızın başarılı olduğunu görüyoruz. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı veya kullanıldığı değerlendirilen toplam 230 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 405 şüpheliden 240 şahıs serbest, 165 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu tutuklama oranı bizim açımızdan yüksek. 2015 yılında 125 olay meydana gelmiş, 2016 yılında ise tutkulu sayısı 145 olmuştur. Bunu iki boyutlu düşünmek lazım; olaylar arttı diyerek değil de polisin etkin mücadelesi neticesinde bunlar aman vermedi diye de tersinden okumak lazım. Ele geçen malzemeler itibariyle ilimiz hiçbir zaman dışarıdan gelen transit geçme noktasındaki uyuşturucu nitelikli maddelerin birçoğu ilimize direkt gelmiyor, transit geçiyor. Bu bağlamda da özellikle ‘torbacı’ diye tabir etmiş olduğumuz sokak satıcıları bu anlamda Malatya’da o uygun ortamı bulamıyorlar daha doğrusu fırsat vermiyoruz. Fırsat vermediğimizden dolayı da civar illerden farklı temin yollarına gidiyorlar. Arkadaşlarımızda o yöntemlerle mücadele ediyorlar. Yapılan operasyonlar sonucunda sadece 2017 yılı itibariyle 278 kilogram kubar esrar), 31 kilo 500 gram toz esrar, 25 kilogram eroin, 475 kök kenevir, 17 kilogram sentetik kannabinoid, 7 kilo 180 gram metamfetamin, 30 gram kokain, 270 gram Afyon sakızı, 13 bin 430 adet ecstasy, bin 280 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, bir adet (Captagon) maddesi ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığının okullarımızdan hatta tüm vatandaşlarımızdan uzak tutabilmek için önleyici ve operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Narkotim ekiplerimiz, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı okul polisleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz ve diğer asayiş birimlerimizle koordineli olarak ilimiz genelinde bulunan ve tarafımızca riskli görülen okul önleri, park ve bahçeler civarında denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucu 2017 yılında 165 şüpheli adli işlemler sonucu tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Söz konusu tutuklanma oranı günümüze kadar ilimizde elde edilen en yüksek tutuklama oranı olmuştur. Yine görevlilerimiz bilgilendirme faaliyetleri kapsamında muhtarlarımız ve konu ile ilgili diğer kamu birimlerini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BAŞARILIYIZ”

Urhal, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ise “FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütü ve PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik birçok operasyon yapılmıştır. Bir operasyonunun hazırlanma aşaması oldukça zordur. Operasyon aşamasına getirip, karar verildiği anda esasen delilleriyle beraber adliyeye intikal ettirip, gaye ortaya çıkması gerekiyor. Yoksa niyetimiz kimseyi mağdur etmek değil. Onun için arkadaşlarımız bu terör örgütleriyle mücadelede de kılı kırk yarıyorlar. Delilleriyle beraber örtüştürerek adliyeye intikal ettiriyorlar. Terörle mücadele konusunda da oldukça başarılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri’nin yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Urhal, şunları söyledi: “2017 yılında 435 bin 297 araç sürücüsü kontrol edilmiş. Buda esasen çok büyük bir rakam. Malatya şehir trafiğinde bulunan 160 bin aracın olduğunu var sayarsak, uygulama noktalarındaki verilerle birlikte giriş-çıkışlarla bu rakam oldukça yüksektir. Gayemiz insanları cezalandırmak değil, kurallara uymasını sağlamaktır. Ama kurallara uyması sağlarken aynı zamanda da eğitici olmak durumundayız. Yasaların bize vermiş olduğu inisiyatif varsa ceza yazmadan önce eğitici mahiyette biz birçok noktada uyarılarımızı yapıyoruz. Sadece ceza verme noktasında değiliz. Trafik ve eğitim bir kültür meselesidir. Bu trafik kültürünün de belirli bir noktada oluşması lazım diye düşünüyoruz. Toplam 26 bin 395 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 27.529.114.00 TL cezai işlem uygulanmıştır. 457 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 3 bin 39 araç trafikten men edilmiştir, 126 araca abartı egzoz kullanmaktan, 251 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilgili kurumlarla da koordineli olarak özellikle yoğun saatlerde gerekli trafik tedbirlerini alarak vatandaşlarımızın sağ salim ulaşmak istediği yere varmasına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Şu an yapım aşamasında olan kuzey ve güney çevre yolu tamamlandığında ilimizin trafik hareketliliğini oldukça rahatlayacağı söylenebilir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve sorunsuz şekilde trafikte seyir etmesi için elimizdeki bütün imkânlar kullanılmaktadır. Bu bağlamda kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araçlarını gürültülü kullanan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere karşıda denetimlerimize aralıksız olarak devam edilecektir.”

“BİN 100 KEZ MAHALLE ZİYARET EDİLDİ”

Urhal, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarına ilişkin, “Bin 100 kez mahalle muhtarlarımız ziyaret edilmiş, 676 okul ziyaret edilerek 153 okulda 21 bin 373 öğrenciye sunum yapılmış. 9 bin 219 işyeri ziyaret edilerek toplamda 13 bin 952 kişiyle görüşülmüştür. 2 bin 441 resmi kurum ziyareti yapılmış, bin 936 hane ziyaret edilmiştir” açıklamasında bulundu.

“CEZMİ KARTAY VE KANALBOYU’NDA ŞOK UYGULAMALAR YAPIYORUZ”

Urhal, Cezmi Kartay’da en az 3 ekibin görev yaptığını ve son zamanlarda olayların olmadığına dikkat çekerek, “Cezmi Kartay Caddesi başta olmak üzere bazı umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde bir takım olaylar oldu, gündeme de geldi. Cezmi Kartay ve Kanalboyu. Cezmi Kartay sadece polisin meselesi değil ki, herkesin meselesidir. Malatya’nın meselesi. Ama biz orada suç üretme noktasında bazı umuma açık yerler var, alkolün etkisiyle dışarı çıkıyor bir şey alıp getiriyor, orada ikinci suç işliyor. Gücü yetmiyor, birkaç arkadaşını alıp getiriyor, farklı suç işliyor. Biz ne yaptık, bunların önüne geçmek için bu tarz yerlerde, bizim için suç üretme merkezleri olan yerler. Çünkü akıl devre dışı kalıyor. Akıl devre dışı kaldığı yerlerde her türlü suç işlenebilir. Kural, kanun ihlal edildiği noktada biz oradayız. Cezmi Kartay’da son zamanlarda hiç olay duymamışsınızdır çünkü orada resmi ve sivil ekiplerimiz gün boyu kapanana kadar orada nöbet tutuyorlar. Orada bir olay mı oldu anında alıyoruz. Bunların birçoğu basına yansımıyor. Basına olay olduktan sonra yansıyor. Ama olayların birçoğu önleniyor. Önlendiği içinde yansımıyor. Bunlar olsa hani birileri ‘Teksas’a döndü’ diyor ama bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Arkadaşlarımız hakikaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Cezmi Kartay’da en az 3 tane ekip var. Birde Kanalboyu hadisesi. Bir olay meydana geldi. Üzücü bir olay, bu hadisenin boyutları üzerinden de okumalar yapıldı. İnsanların zihnindekileri biz bilemeyiz. Bilme imkanımızda yok ama biz tedbirimizi almak durumundayız. Sürekli orada ekiplerimizi görebilirsiniz. O olay olduğu anda en kısa zamanda olayın faillerinin tamamı 21 kişiyi aldık. Önleme münferid bir hadise. Ama örgütlü organize bir suç varsa o bizim işimiz, onu yapamıyorsak orada başarısızız demektir. O noktada arkadaşlarımız gerçekten özveri gösterdiler, toparladılar, aldılar. Bundan sonrada tedbirlerimiz devam ediyor. Hem Cezmi Kartay hem de Kanalboyu’nda arkadaşlarımız orada her gün şok uygulamalar yapıyorlar. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içerisinde hissedebilmeleri için suç ve suçlularla etkin mücadelemiz devam etmektedir. Dolayısıyla güvenli bir il olarak anılması için gerekli tedbirler alınmakta ve sıklıkla denetimlerin yapılmasına devam edilecektir. Özellikle, Cezmi Kartay Caddesi başta olmak üzere umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin yoğun olduğu yerlerde genel uygulamaların yanı sıra farklı birimlerimizce oluşturulan ekiplilerimizle yapılan şok uygulamaların bu hususta önemli etkisi mevcuttur. Ayrıca belirtilen bölgemizde sabit olarak resmi ve sivil ekiplerimiz görev alarak suç oluşmadan önleyici nitelikte tedbir almaktadır. Halkımızın huzurlu ve güvenli bir biçimde hiçbir endişe taşımadan yaşayacağı ortamları sürekli kılmak için önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde asayiş denetimlerimize devam edilecektir” diye konuştu.

“ŞİRE PAZARINA BİR NOKTA AÇTIK”

Urhal, Şire Pazarı’nda bir nokta kurulduğunu ve kalıcı bir unsur oluşturulduğunu ifade ederek, “Şire Pazarı’nda bir hadise meydana gelmişti. Onunla ilgili çok yoğun tedbirler aldık. Tabandan gelen, mahsulünü getiren, ticaret yapan vatandaşlarımıza, esnafımıza farklı yol ve yöntemlerle baskı oluşturan unsurların varlığını gördük. Orada biz tedbirimizi almıştık ama Şire Pazarı’nın ayrı bir yapısı var. Güvenlik boyutunun farklı konsepte işlemesi lazım ama insanların zarar görmemesi adına biz biraz daha olağanüstü gayretle orada olduk. Birçok olayın önlenmesini sağladık. Orada Asayiş, KOM, Trafik yönüyle tedbirler aldık. Karşılıklı silahla yaralama olayı oldu. 32 saniyede ekiplerimiz oraya intikal etti ve olayı önledi. Birileri pompalıyla geldi kullanamadı. Önleyici tedbir oradaydı önledi. Sayın Valimizin o noktada bize bir talimatı olmuştu, Ticaret Borsası ile görüştük, ‘bize yer verin’ dedik. Bize bir yer tahsis ettiler. Görevli personelimizi koyduk ve oraya bir nokta açtık. Orada kalıcı bir unsur haline getirdik” dedi.

“2017 YILINDA 626 UYGULAMA YAPILDI”

Urhal, şok uygulamalarla ilgili ise şunları söyledi: “İlimizin şehir giriş-çıkış güzergahlarında 2’si jandarma ile ortak toplam 5 sabit yol uygulama noktası bulunmaktadır. Bu Uygulama noktaları dışında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen eş zamanlı uygulama talimatları haricinde, asayiş şube müdürlüğünün inisiyatifi ile ilin değişik bölgelerinde kısa zamanlı şok uygulamalar yaptırılmıştır. Asayiş Şube müdürlüğü 2016 yılında 115, 2017 yılında 626 uygulama yapmıştır. Bu sayı son iki ayda ise 149 olmuştur. Sadece son iki ayda 27 bin 524 kişinin sorgulaması yapılmıştır. Bu rakamlar sadece Asayiş Şube Müdürlüğü rakamlarıdır. Yoksa tüm rakam 469 bin 753’tür. Ayrıca (Umuma Açık Yerler İçkili-İçkisiz) İl merkezinde 13 adet gazino-birahane, 48 adet cafe bulunmaktadır. 2015 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 30 tutanakla ilgili, 6 işyerine para cezası, 12 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 18 işyerine işlem yapıldığı, 2016 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 84 tutanakla ilgili, 6 işyerine para cezası, 27 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 33 işyerine işlem yapıldığı, 2017 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 53 tutanakla ilgili, 1 işyerine para cezası, 23 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 24 işyerine işlem yapıldığı anlaşılmıştır. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına, tutanak tutulan 14 işyeri ile ilgili bildirimler yapılmıştır.”

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com