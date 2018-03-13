‘Malatya Söz Varlığı’ Yayınlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından önemli bir eser daha yayınlandı. “Malatya Söz Varlığı” adlı kitap, özgün bir eser olarak kültür hayatımıza kazandırıldı.

180 sayfalık eserde, Malatya Yöresine ait Atasözleri, İlençler, Deyimler, Dualar, Lakaplar ile Yöresel Ağızdaki kelimeler ve Günümüz Türkçesindeki anlamları yer alıyor. Derlemeci ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Miray Selçuk’un koordinatörlüğünde yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkan eser, Malatya genelinde 134 kişiyle görüşülerek hazırlandı.

500’ü aşkın Atasözü ve Deyim ile 5 bini aşkın Yöresel Ağızdaki kelimenin derlendiği eserde binlerce lakap ve ilenç (beddua) ile yakarışlar (dualar) da kayıt altına alındı.

Bazı yakarışlar

Allah namarde muhtaç etmeye

Allah şaşırtmaya

Anana irahmet

Eyilik eden eyilik bula

Gidenimize Allah rahmet eyleye

Haclar nasip ola

Ölünün canına degsin

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