‘Malatya Söz Varlığı’ Yayınlandı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından önemli bir eser daha yayınlandı. “Malatya Söz Varlığı” adlı kitap, özgün bir eser olarak kültür hayatımıza kazandırıldı.
180 sayfalık eserde, Malatya Yöresine ait Atasözleri, İlençler, Deyimler, Dualar, Lakaplar ile Yöresel Ağızdaki kelimeler ve Günümüz Türkçesindeki anlamları yer alıyor. Derlemeci ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Miray Selçuk’un koordinatörlüğünde yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkan eser, Malatya genelinde 134 kişiyle görüşülerek hazırlandı.
500’ü aşkın Atasözü ve Deyim ile 5 bini aşkın Yöresel Ağızdaki kelimenin derlendiği eserde binlerce lakap ve ilenç (beddua) ile yakarışlar (dualar) da kayıt altına alındı.
Bazı yakarışlar
Allah namarde muhtaç etmeye
Allah şaşırtmaya
Anana irahmet
Eyilik eden eyilik bula
Gidenimize Allah rahmet eyleye
Haclar nasip ola
Ölünün canına degsin
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