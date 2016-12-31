Malatya Spor’unda 2016’da Yaşananlar

2016 yılında Malatya sporunda neler yaşandı? İşte Malatya sporunda 2016 yılında elde edilen başarılar ve akıllarda kalan spor olayları:

Futbolda ezeli rekabet içerisinde olan iki doğu takımı Elazığspor ile Yeni Malatyaspor’un taraftar grupları, Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü üzerinde bir araya gelerek teröre tepki gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’ndan Türkiye Şampiyonu olarak döndü.

1932 Malatyagücü, Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubu’nda namağlup şampiyon oldu.

Wushu Federasyonunun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kyokushin Branşında Avrasya Açık Takımlar Şampiyonasında Malatyalı sporcular Murat Tan Büyükler 70 kilogramda Avrasya ikincisi, İrfan Kaya Ümitler 65 kilogramda Avrasya üçüncüsü oldu.

Malatya Nefes Spor Kulübü’nün sporcusu Melike Kılınç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası’nda, kendi yaş grubunda Türkiye Şampiyonu oldu.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün sporcusu Ege Millioğulları, Özel Sporcular Açık Deniz Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, Türkiye ikincisi oldu.

Süper Ligin 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Malatya’ya getirilerek, sergilendi.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ömer Karaca’nın oğlu Burak Karaca (29), geçirdiği rahatsızlık sonucu öldü.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grubu lider tamamlayan ve Kadınlar 3. Lig Play-Off’ta mücadele etme hakkını kazanan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 3. Lig Play-Off 1. Turunda Denizli Hanbat Bayan Futbol Kulübü’ne penaltı atışları sonucu 4-2 yenildi ve elendi.

PTT 1. Lig’de Vartaş Elazığspor ile oynayacağı Play-Off karşılaşması için Malatya’da kampa giren Adana Demirspor, Malatya İl Spor Güvenlik Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sonrası Malatya’dan ayrılarak, Elazığ’a gitti.

Nefes Spor Kulübü’nün özel sporcuları, Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Yağmur Aladağ, 400 metre ve uzun atlamada Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Gamze Göger ise üç adım atlamada Türkiye ikincisi oldu.

Malatya İkinci Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10 Nisan’da 1932 Malatya Gücü ile Malatya İdman Yurdu arasında oynanan ve 1-1 devam ederken yarıda kalan karşılaşma karakolda bitti.

Malatyalı özel sporcular, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası’nda 23 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

İnönü Üniversitesispor, 44 Malatyaspor’u baraj maçında yenerek, BAL Ligi’ne yükseldi.

Malatya’da, “Ferudun Yıldız TFF Grassroots C Futbol Antrenör Kursu” yapıldı. Kurs kapsamında, 10 gün boyunca antrenörlük hayatına ilk kez adım atanlar, hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

Anadolu Ateşi Hokey Kulübü sporcusu İsmail Tan, U18 Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası’nda gol kralı oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Malatyalı Okan Sarı yeniden seçildi.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde 7. Grubun birincisi Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 1. Amatör Küme Şampiyonu İnönü Üniversitesispor, 2. Amatör Küme Şampiyonları 1932 Malatyagücü, Aruvan Belediyespor, Ataköyspor ve Akçadağspor, U-19 1. Ligi Şampiyonları Sanayispor ve Demirspor, U-19 2. Ligi Şampiyonları Malatyaspor, Malatya Fenerspor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ile Malatya Galataspor, U-17 Ligi Şampiyonları Adafı Kartalspor ve Sanayispor, U-16 Ligi Şampiyonu Battalgazi Belediyespor, U-15 Ligi Şampiyonu Sanayispor, U-14 Ligi Şampiyonu Yeşilyurt Belediyespor, U-13 Ligi Şampiyonu Yeni Malatyaspor kupalarını aldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi ve Satranç Takımı bu sezon büyük başarılara imza attı. Masa Tenisi takımı namağlup 2. Lige yükselirken, Satranç Takımı, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda üstün bir performans ortaya koydu ve 2. Lige yükseldi.

Şemdinli’de teröristlerin yol kontrolü sırasında patlattıkları bombayla şehit olan Malatyalı Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu’nun şehit olmadan önce sosyal medya hesabında yazdığı, “Ne kimseye muhtaç olduk, ne de kimseye minnet ettik. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz” sözünü pankart yapan Derebeyleri taraftar gurubu, o pankartı stadın en tepesine astı.

Malatyalı milli atletizm sporcusu Salih Korkmaz, Dünya Gençler Şampiyonası’nda, 10 kilometre pist yürüyüşte Türkiye büyükler ve gençler rekorunu kırarak, Dünya üçüncülüğünü elde etti. Salih Korkmaz, yarışı 40:45.53’lük derecesiyle Britanyalı Wilkinson ve Ekvadorlu Jhonatan Amores’in ardından üçüncü olarak tamamlarken, hem kendisine ait 41:48.85’lik gençler, hem de Recep Çelik’e ait 40:57.8’lik büyükler pist rekorlarını tarihe gömdü.

Malatya Anadolu Ateşi bayan hokey takımı, Süper Lige yükselme müsabakalarında başarılı oldu ve Süper Lig biletini aldı.

Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında oynanan olan Doğu derbisinde uzun yıllar sonra deplasman yasağı kalktı.

Malatya 1966 Gençlik Spor’un formasını giyen İbrahim Yılmaz, maçın devre arasında kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Duygu Seda Şahin’e evlenme teklif etti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Uluslararası MKÜ 15 Temmuz Şehitleri Boks Turnuvası’na katılan Malatyalı milli boksör Ertuğrul Erdemir, 49 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Cenk Temel, ‘İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. sınıflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı’ ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından fair play ödülüne layık görüldü.

Malatyalı milli kick boks sporcusu Tayfun Dönmez, sekizinci kez Türkiye Şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çapraz bağları kopan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kalecisi Vedat Kapurtu ameliyat oldu.

Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Azubuike Okey’in takım kaptanlığını yaptığı U23 Nijerya Milli Takımı Rio Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı.

Malatya basketboluna yıllarca emek veren eski hakem ve gözlemci Ergül Akdeniz (56), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırısı sonrası Malatya Derebeyleri Taraftar Grubu da hain saldırısı sonrası Malatya’dan otobüslerle Elazığ’a giderek kan verdi. Elazığsporlu taraftarlar, “Zor günümüzde yanımızda olan Malatyalılara teşekkür ederiz” dedi. Pankartta, “Aramız bozuk olabilir ama kanımız asla” pankartıyla teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Malatya Uluslararası 4. Altın Kayısı Satranç Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Malatyalı karateci Fatma Uygur, Yıldız Bayanlarda + 54 kilogramda altın madalya kazandı.

Uluslararası dereceler elde eden Malatyalı sporcular:

Salih Korkmaz-Atletizm-Dünya Gençler Şampiyonası/Dünya üçüncüsü

Ümran Akman-Kick Boks-Kick Boks Dünya Kupası/Dünya üçüncüsü

Hakan Karakuş-Kick Boks-Dünya Kick Boks Şampiyonası/Dünya beşincisi

Furkan Dermanbey-Kick Boks-Dünya Kick Boks Şampiyonası/Dünya sekizincisi

Hatice Akbaş-Boks-Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası/Avrupa birincisi

Merve Taneli-Modern Pentatlon-Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası/Avrupa birincisi

Begüm Sultan Evci-Muay Thai-Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonası/Avrupa ikincisi

Abdullah Yavuz-Muay Thai-Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonası/Avrupa ikincisi

Hayrullah Bozkurt-Muay Thai-Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonası/Avrupa üçüncüsü

Aslıhan Evci-Muay Thai-Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonası/Avrupa üçüncüsü

Mete Berk Demiryol-Modern Pentatlon-Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası/Avrupa üçüncüsü

Dila Sevin Doğan-Modern Pentatlon-Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası/Avrupa dördüncüsü

Kürşat Ünal-Modern Pentatlon-Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası/Avrupa dördüncüsü

Muzaffer Tekin-Modern Pentatlon-Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası/Avrupa beşincisi

Fatma Uygur-Karate-Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası/ Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası birincisi

Mustafa Özbek-Atletizm– Balkan Şampiyonası/Balkan üçüncüsü

Yunus Emre Kılınç-Judo-Balkan Şampiyonası/Balkan üçüncüsü

Bülent Yavuz-Wushu-Balkan Şampiyonası/Balkan beşincisi

Batuhan Sütçüoğlu-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva birincisi

Burak Akça-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva birincisi

Doğan Gül-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva birincisi

Tayfun Dönmez-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva birincisi

Abdullah Çelik-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Belgin Sevim-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Erkan Yıldırım-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Niymet Beyza Hasar-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Vaiz Kaan Çığrık-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Mehmet Kaya-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva ikincisi

Abdullah Karadağ-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü

Aziz Yıldırım-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü

Ekin Kutlutürk-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü

Ferdi Oğuzhan-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü

Mehmet Fırat-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü

İbrahim Karaduman-Kick Boks-Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası/Turnuva üçüncüsü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi