Malatya Standı İlgi Görüyor

İzmir 83’üncü Enternasyonal Fuarı’nda Malatya Standı’nın Kervansaray maketi içerisinde yer alması ilgi görüyor.

Malatya ve Diyarbakır’ın onur konuğu olduğu İzmir 83’üncü Enternasyonal Fuarı’nın 7 Eylül’de sona ereceği hatırlatılırken, 870 metrekare alanda ilçeler ille kurum ve kuruluşların açtığı stantlarda, başta kayısı olmak üzere il’de yetiştirilen ürünler ile il’in tarihi, turistik ve ekonomik yönlerini anlatan broşürler dağıtılıyor.

Özellikle merkez ilçe Yeşilyurt ile Battalgazi stantlarında gelen misafirlere kuru kayısı ikram edilip, kalem ve broşürler ile çeşitli hediyeler sunuluyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kurum ve kuruluşların işbirliği ile düzenlenen Malatya Standı ilk kez Battalgazi ilçesindeki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı görünümünde düzenlenmiş olması da standa ayrı bir renk katıyor.Malatya standını ziyaret eden yabancı heyetlere. Vali Yardımcısı Mehmet Özel ile Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın tepside kuru kayısı ile içli köfte ve il’in yöresel lezzetlerini ikram ettiler.

İnönü Üniversitesi’nin standında ise üniversite ile Turgut Özal Tıp Merkezi tanıtılıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemil Çelik, özellikle Turgut Özal Tıp Merkezi tanıtılması açısından bu tür etkinliklere katılmanın öneminiz dile getirdi.

Bu arada, fuarın Malatya bölümünde stant açan Malatya Park AVM, Hilton ve Kavuklar Grubunu temsilen katılan Mehmet Kavuk, il’in tanıtımı açısından düzenlenen etkinliklere grup olarak her zaman maddi ve manevi destek verdiklerini ifade etti.

Fuarı ziyaret eden Ege Malatyalılar Derneği Başkanı Nüvit Ateş ise, Malatya ile Ege bölgesi arasında köprü görevi yaptığını ve kültürel ilişkilerin artması için çaba gösterdiğini söyledi.