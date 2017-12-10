Malatya Süsleniyor

Güz dönemi çalışmaları ile Malatya’yı rengârenk bir görünüme kavuşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla halkın büyük beğenisini kazanan Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu yeşillendirme, çiçek ve fidan dikimi çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri 2017 yılı içerisinde özellikle Çevreyolu üzerinde bulunan kavşak ve orta refüjler başta olmak üzere Tecde ve Şehir Mezarlığı yolu ile Yusuf Özal Caddesinde çiçeklendirme ve ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İnönü Caddesi, Yaşam ve Spor Merkezi çevresi, Nikâh Sarayı çevresi, saat kuleleri ve çevrelerinde peyzaj düzenleme, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Malatya genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 10 bin 460 adet yapraklı ağaç, 5 bin 300 adet ibreli ağaç, 145 bin adet bodur ve çalı türü bitki, 2 milyon 220 bin mevsimlik çiçek ile 770 bin lale ve nergis soğanı dikimi yapıldı.

Malatya genelinde yaz kış yapmış olduğu çalışmalarla Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Malatya’nın görsel güzelliğini artırmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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