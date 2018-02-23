Malatya Takımları B Grubunda Mücadele Edecek

2018 yılı Özel Sporcular Spor Federasyonu Turkcell Futbol Süper Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Malatya takımları Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü ile Sessiz Adımlar Spor Kulübü B Grubu’nda mücadele edecek.

Ankara TZOB Otelde yapılan 2018 yılı Turkcell Futbol Süper Ligi Kura çekimine Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt, Federasyon Genel Sekreteri Adnan Öztürk, Futbol Teknik Kurul Başkanı Mustafa Demirdağ ve Futbol Teknik Kurul Üyesi Murat Atalar ile kulüp temsilcileri katıldı.

5 ’er Takımlı A ve B Grubu olmak üzere toplam 10 takımdan oluşan Deplasmanlı Futbol Ligi’nde gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU

A1- BURSA Alaattin Bey Özel Sporcular Spor Kulübü

A2- DENİZLİ Çamlık İş Okulu Spor Kulübü

A3- KOCAELİ Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü

A4- BURSA Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü

A5- KOCAELİ Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü

B GRUBU

B1– MALATYA Turgut Özal Özel Sporcular Spor Kulübü

B2- KÜTAHYA Çinikent İş Okulu Spor Kulübü

B3- ELAZIĞ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü

B4- MERSİN Çankaya İş Okulu Spor Kulübü

B5- MALATYA Sessiz Adımlar Spor Kulübü

ALINAN KARARLAR:

1- Futbol takım kadroları toplam 25 sporcudan oluşacaktır.

2- Ara transfer dönemi Temmuz-Ağustos Ayında yapılacak olup, sadece yeni sporcu alınacak, kulüpler birbirinden transfer yapamayacaklardır.

3- Lig bitiminden sonra yeni sezon lig başlama süresine kadar kulüpler birbirlerinden oyuncu transfer edebileceklerdir.

4- Sezon başında oynanacak olan sahaların belirlenip sürekli aynı saha ve saatte oynanması gerekmektedir.

5- 2018 Futbol sezonunda da kırmızı kart gören Sporcu, Antrenör ve İdareci için 100 TL, hakem raporuna göre 500 TL ye kadar para cezası verilmesi uygulamasının devamına karar verilmiştir.

6- 2018 Futbol sezonunda fair play ödülü verilmesine, kriterinin de kırmızı kart görmeyen ve ya en az kırmızı kart gören takımın yılın fair play Takımı seçilmesine karar verildi.

7- Müsabaka temsilcileri her müsabakadan önce maçın hakemleri ile Futbol Ligimiz hakkında bilgilendirme toplantısı yapacaklardır.

8- Temsilciler Futbol Teknik kurulundan ihtiyaç halinde Federasyon çalışanları arasından görevlendirilecektir.

9- Sağlık görevlisi ve Emniyet olmadan müsabakaların oynanmamasına karar verilmiştir.

10- Lig Yürütme Kurulu Başkanı Osman AKDEMİR, Başkan Yardımcısı Cem ASLAN, Raportör Mustafa DEMİRDAĞ, Üyeler İbrahim ACAR ve Uğur ARI’ dan oluşturulmuştur.

11- Yedek oyuncuların ısınma sırasında bip (Antrenman Yeleği) kullanılmasına karar verilmiştir.

12- Yaş kategorisini 13-40 yaş olarak devam edilmesine, gelecek yıllarda bu yaş aralığının düşürülmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

13- 18 Yaşından önce engelli raporu olmayan sporcuların Ligde oynamayacağına karar verildi.

14- Engelli sağlık kurulu raporu, sporcu ve Antrenör-Yönetici kimlik fotokopisi, sporcu lisans fotokopisi ve Antrenör-yönetici 2 adet fotoğraftan oluşan belgeleri en geç 23 Mart 2018 tarihine kadar Federasyonumuza göndermelerine karar verilmiştir.

15- Futbol Ligi Finallerinde kulüplerin yol ücreti ve konaklama masraflarının Federasyon tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

SESSİZ ADIMLAR FİNAL OYNADI

Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi’nde 2017 sezonunda Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, dörtlü finalde mücadele etmişti. İstanbul Riva’da oynanan dörtlü finalde, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü dördüncü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakalarında Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü geçen sezon şampiyon oldu.

Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakaları, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Finalde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü de Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nü 4-0 yenip, üçüncü sırayı aldı.

Yeni Malatya Gazetesi