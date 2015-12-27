Malatya Temsilcisi 3. Oldu

Amasya’da düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor bilgi ve proje yarışması bölge finalinde birinciliği Amasya’dan Arzu Koç elde etti.

Amasya İl Özel İdaresi Salonu’nda gerçekleşen yarışmaya Amasya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Malatya, Sivas, Tokat ve Tunceli katıldı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda birinciliği Amasya’dan Arzu Koç, ikinciliği Elazığ’dan Emine Yeşil, üçüncülüğü ise Malatya’dan Hatice Özdemir kazandı. Yarışmacılara ödülleri Amasya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve eşi, Amasya İl Tarım Müdür Vekili Mehmet Erdemir, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Özdemir’in eşi Hilal Özdemir ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kadın Çiftçiler Daire Başkanı Pervin Karahocagil tarafından verildi.

Yarışmanın birincisi 3 bin, ikincisi 2 bin, üçüncüsü ise bin liralık ödül alırken, birinci Arzu Koç’un Erzurum’da düzenlenecek finallerde yarışacağı bildirildi.