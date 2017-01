Malatya Teröre Karşı Tek Yürek Oldu

Malatya’da teröre tepki mitingi düzenlendi. Mitinge katılan binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayraklarıyla terörü lanetleyerek, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

Malatya Valiliği’nin koordinesinde sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Teröre Karşı Malatya El Ele’ mitingi düzenlendi. Malatya 15 Temmuz Millet Meydanı’nda düzenlenen mitinge on binlerce vatandaş katıldı.

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla terörü lanetleyen binlerce vatandaş, miting sonrası ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganıyla şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar, ‘Tek bayrak, tek vatan uğruna bu millet yorulmaz” dövizlerini taşıdılar.

“HEP BİRLİKTE TEK VÜCUT, TEK YÜREK, TEK SES OLDUK”

Mitingde konuşan Vali Mustafa Toprak, “Allah’ınıza kurban Malatyalı kardeşlerim. Burada 40 gün süreyle bu millet meydanında hep birlikte ülkemize, milletimize, vatanımıza, inancımıza, birbirimize sahip çıktık. Alevi Sünni, Türk Kürt ne olursa olsun hep birlikte tek vücut, tek yürek, tek ses olduk. Bir olduk, beraber olduk, diri olduk, iri olduk, birlikte Türkiye olduk, birlikte kardeş olduk” dedi.

Toprak, Türk Bayraklarıyla Malatya’nın tüm desenleriyle birlikte millet meydanında tüm Türkiye’ye haykırdığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti devletimizi, milletimizi, ayyıldızlı bayrağımızı, onurumuzu ve şerefimizi; önümüze hangi senaryolar çıkarılırsa çıkarılsın asla ve asla ne bayrağımızı indireceğiz ne halkımızı böldüreceğiz ne de kardeşliğimizi ve sevgimizi yok edeceğiz. Bir olacağız, sevgimizi gönlümüzden ve yüreğimizden eksik etmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bir arada hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti devletimizle birlikte, tüm halkımızla birlikte geleceğe dimdik ve onurlu bir şekilde yürüyeceğiz. Geçmişten aldığımız emaneti, bizden sonraki kuşaklarımıza bu emaneti tebliğ edecek şekilde çalışmalarımızı tüm katmanlarımızla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Toprak, mitingin düzenlenmesinde büyük emekleri olan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile ESOB Başkanı Şevket Keskin’e de özellikle teşekkür etti.

“HEP BİRLİKTE BU VATAN İÇİN CAN VERMEYE HAZIRIZ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Malatya’nın teröre karşı tek yürek olduğunu belirtti.

“Bu ülkeyi hiç kimse parçalayamayacak” diyen Çalık, şunları söyledi: “Bu millete hiç kimse diz çöktüremeyecek. Malatya’dan bütün dünyaya sesleniyoruz; bu milletten korkun. Malatya bugün tek yürek, tek ses, teröre karşı tek yürek oldu. Bütün sivil toplum örgütlerimiz, bütün kurumlarımız, bütün kuruluşlarımız bugün Malatya’da, Türkiye’deki terör örgütlerini lanetlemek için bir araya geldi. Bütün terör örgütleri bilsin ki sadece burada toplanan on binler değil, 780 bin kişi Malatya’da var, 78 milyon insanımızla bu canı bu vatana, bu bayrağa, bu ezana feda etmeye hazır. Hep birlikte bu vatan için can vermeye hazır olduğumuzu bilsinler.”

Çalık, teröre karşı mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, “Korkanlar dağda inlerine girdiler. Korkanlar yurtdışına kaçtılar. Ama bilsinler ki o inlerine hep birlikte girdik, girmeye devam edeceğiz. Tek bir terörist kalana kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

“BAYRAĞIMIZA, VATANIMIZA, MİLLETİMİZE, İRADEMİZE SAHİP ÇIKTIK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Malatyalıların bir kez daha Malatya’ya yakışanı yaptıklarını kaydederek, “Alanları, meydanları doldurdunuz. On binlerce hemşerimi yürekten selamlıyorum. Burada toplanmamızın tek bir gayesi var, ülkemize kurula tuzakları bozmak. Bu tuzakları görmek; bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, irademize sahip çıkmaktır. Yine o güzel gönlünüzle, ruhunuzla siyasi görüşü, yaşantısı, düşüncesi ne olursa olsun ülke adına, bayrak adına meydanları doldurdunuz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Terörün milleti asla korkutmaması gerektiğini ifade eden Çakır, “Ne yılacağız ne de terörün karşısında ekonomik olarak yavaşlayacağız. Terörün amacı halkı korkutmak, sindirmek, yıldırmak dolayısıyla da ekonomiyi de daraltmak. Biz daha çok çalışacağız. Bir yatırımımız varsa onu ikiye çıkaracağız. Bir ve beraber olacağız. Terör kime karşı yapılırsa yapılsın, kimsen gelirse gelsin hedefi insanlıktır. Satılmış terör örgütleri kim olursa olsun karşısında dimdik duracağız” şeklinde konuştu.

“MALATYA HER DAİM ONURLU BİR DURUŞ ORTAYA KOYDU”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Malatya’nın birlik ve beraberliğini göstererek, tarih yazdığını belirtti.

Kahtalı, “Alevi’siyle Sünni’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle tek vücut olmuş Malatyalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hepimiz birlikte birçok badireyi birlikte atlattık. Gezi olaylarıyla denediler, 17/25 ile denediler, 15 Temmuz’la denediler, onların başlarına geçirdik. Bu terör örgütleri hepsi bir araya gelmiş, ülkemiz üzerinde oyun kurmaya çalışan ağa babalarıyla beraber hepsinin başına geçireceğiz” diye konuştu.

“KİMSE BU MİLLETE DİŞ SÖKTÜREMEZ”

MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem de “Karşımızdaki terör değil, karşımızdaki haçlı. Hırslarını alamadılar. Ama nafile bu millet, bu bayrağın gölgesi altında onları bekliyor. Onları bir daha püskürtecekler. 15 Temmuz’da 12-13 yaşındaki çocuk, bir gecede 20-25 yaşına geldi. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Kimse birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kimse bu millete diş söktüremez” ifadelerini kullandı.

“TERÖRE KARŞI KOL KOLA, YÜREK YÜREĞE, GÖNÜL GÖNÜLE OLACAĞIZ”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise “Teröre karşı Malatya meydanlarında bu güzelliği bizlere yaşattığınız için sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerle onur, gurur duyuyoruz” dedi.

Teröre karşı her zaman kol kola, yürek yüreğe olacaklarını ifade eden Kiraz, şunları söyledi: “Terör her kimden, nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Şiddetle, nefretle kınanmalıdır, şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bizler, hep birlikte teröre karşı durmamız, bir insanlık görevidir. Bizim namus, şeref, ahlak borcumuzdur. Bu yüzden her şartta, her durumda namus, şeref, ahlak borcumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Farklı siyasi partilerin temsilcileri olabiliriz, farklı düşüncelerimiz olabilir ama söz konusu teröre karşı durmaksa, söz konusu Malatya’nın menfaatiyse, söz konusu bu topraklar, bu vatansa, bu ülkenin bütünlüğüyse, birliğiyse emin olun hep en önde olacağız. Kol kola, yürek yüreğe, gönül gönüle olacağız.”

“BU BAYRAĞIN GÖLGESİ ÇOK KIYMETLİ ONA SIKI SARILALIM”

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen de ‘Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer’ sözünü hatırlatarak, “Biz, en son haçlı ruhunun kaba kuvvet denemesinin yapıldığı Çanakkale’den eski dünya yenidünya bütün hepsinin üzerimize çullandığı o zaferde Asım’ın Neslinin silkelenerek, üzerindekileri attığı zamanı yaşadık. Allah’ın ipine, Kuran’a, İslam’a hep birlikte sımsıkı sarılın. ‘Sakın ayrışmayın, gruplaşmayın, bölünmeyin’ emrine uyarsak, ruh köklerimizden beslenirsek, bu toprakların Asım’ın Nesilleri bitmez. Seyir Onbaşıları bitmez. Sütçü İmamları bitmez. Şerife Bacıları, Nene Hatunları bitmez. Bu bayrağın gölgesi çok kıymetli ona sıkı sarılalım” diye konuştu.

“SANCAKTAR BİR ÜLKENİN ÇOCUKLARIYIZ”

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise “Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu vatandaşları, sevgili Malatyalılar, geçmişte 600 sene üç kıta yönettik. Ondan öncede iki bin sene Çin denizinden Avrupa’nın ortasına kadar devletler kurduk. Yani devlet kurma geleneği olan bir milletiz. Biz, sancaktar bir illetiz. Sancaktar bir ülkenin çocuklarıyız. Eğer birbirimize gönül kapımızı açık tutarsak, sıcak tutarsak, aramıza herhangi bir nifakın girmesine müsaade etmezsek, Türkiye Cumhuriyeti devleti daha senelerce İslam ülkelerinin sancaktar ülkesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM”

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli de birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Anadolu’nun bin yıllık tarihinde bu topraklarda emperyalist güçlere karşı, İslam’ın düşmanlarına karşı Alevi’siyle Sünni’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle hep birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde olduk. O bakımdan bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir zümrenin gücü yetmeyecektir. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım” şeklinde konuştu.

“BU ŞEYTANIN ASKERLERİNİ LANETLİYORUM”

Demiryolu-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nurettin Öndeş de terörü lanetlemek için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi: “Çekiç güçle birlikte başımıza PKK’yı musallat ettiler. Irak’ı istila ettiler, milyonlarca Müslüman kardeşimizi katlettiler. DEAŞ’ı, IŞİD’i başımıza bela ettiler. DEAŞ mensupları, bugün bir ordunun kullanabileceği silahları kullanıyor. Bu silah eğitimlerini Ürdün’de, Türkiye’de, Suriye’de, Mısır’da almadılar. Hiçbir İslam ülkesinde bu eğitimi almadılar. Bu eğitimi dün haçlı ordusu olarak bize saldıranlar, Siyonistlerin memleketlerinde bu eğitimleri aldılar. Bu eğitimi bunlara verip, Müslüman ülkelerin başına bela eden bu şeytanın askerlerini lanetliyorum, Allah’a havale ediyorum.”

“BU ALÇAKLARA VATANI BÖLDÜRMEYECEĞİZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise “Bugün bütün dünyaya sesimizi yükselteceğiz. Ve diyeceğiz ki ‘bu millet kadimdir. Bu milletin kadimliği köklerinde saklıdır. Gurur duyalım ki terör örgütüne karşı, 15 Temmuz’da yapılan kalkışmaya karşı bu millet iradesini, gücünü, inancını ortaya koymuştur. Hiçbir zaman terörün bu ülkede başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz diyor ve inanıyoruz ki; bu millet, asil bir millettir. Bu coğrafyayı bin yıldır vatan yapan bir değerdir. Bu değerin gerisinde, ruhunda Battalgazi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi vardır. Biz, millet olarak bin yıldır çok bedel ödedik, yine ödemeye hazırız. Ey Amerika, ey Avrupa, ey İsrail bu millet bir ölür bin doğar” dedi.

Erkoç, terörün her türlüsünü lanetlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu ülke üzerinde emelleri olanlar, hiçbir zaman fırsat bulamayacaklar. İnanıyoruz ki; bu aziz millet, bu necip millet 15 Temmuz’da nasıl imanlı göğsünü tanklara siper ettiyse, teröre karşı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bir arada tutmayı bilir. Unutmayalım ki; zaman, birlik zamanı, iri olma zamanı, diri olma zamanı, kardeşliği ortaya çıkarma zamanıdır. Zaman, ayrışma zamanı değil, bir arada durma, bir arada gönüllerimizi birbirimize açma zamanıdır. Unutmayalım ki; bu aziz millet, bu necip millet Çanakkale’de destan yazdı. Buna bütün dünya şahit oldu. 15 Temmuz’da bu necip millet bir kez daha kahramanlık destanı yazdı. Bu alçaklara vatanı böldürmeyeceğiz.”

“BU MİLLETİ KİMSE YOLUNDAN DÖNDÜREMEZ”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şevket Keskin ise “Allah’ına kurban Malatya, bayrağını kaldır ki ülkenin hepsi seni seyretsin. Dostların sevinsin, düşmanların çatlasın. Malatya sen ayağa kalkarsan, Türkiye ayağa kalkar. Siz, Battalgazilerin memleketlisiniz. Siz, İsmet Paşaların memleketlisiniz. Siz, Turgut Özalların memleketlisiniz. Hani Turgut Özal’a sıkmışlardı, korkutacaklarını sanmışlardı. Kalktı, ‘Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz’ dedi. Bu milleti kimse yolundan döndüremez” diye konuştu.

Keskin, ‘Tek bir ocak kalsa, o hainlere günlerini göstereceğiz” diyerek, “Allah bu milletle beraber, Allah sizinle beraber. Allah, Muhammed bizimle beraber, biz korkmayız. 15 Temmuz’da yapamadıklarını, son zamanlarda terörün her çeşidine lanet ederek, nefret ederek bizi susturmaya kalktılar. Susar mıyız? Ezan’ımızı susturmaya kalktılar, susar mıyız? Bayrağımızı indirmeye kalktılar, iner mi? Vatanı bölmeye kalktılar, böldürür müyüz? Tankın altına yatan, uçağa karşı duran bu millettir. Bu milletin önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com