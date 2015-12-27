“Malatya Tuğla ve Beton Yığını”

AKP tarafından Fırat Mahallesi’nde toplantı düzenlendi. İl Başkan Yardımcısı İdris Boztaş’ın katıldığı mahalle toplantısında vatandaşların sorunlarını dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi’ndeki kurumsal yapılanmaya dikkat çekerek, “Bizler sizlerin hizmetinizdeyiz. Şehrül emin olarak bizleri görevlendirdiniz. Bu geçtiğimiz 3 ay süreçte fazlasıyla yoğun mesai harcadık. Sistem kurulması çok zor. Değişik kurumlardan gelen çalışanların adaptasyon süresi kolay olmuyor. Özellikle Malatyamızda son zamanlar su sorunu mevcut. Bu konu hakkında gerekli girişimlerimiz sonucu, Su Yönetimi Genel Müdürümüz bizleri ziyaret etti. Sorun hakkında gerekli açıklamaları yaptık. Ve bugün kapsamlı bir toplantı yaptık. Bu toplantılar sonrası Malatyamızın su sorunu halledileceğinden eminim. Bu konuda görüş ve fikirlerimizi belirttik” dedi.

Mahalle sakinlerinin Eski Malatya Devlet Hastanesi’nin yeniden tam donanımlı olarak açılması talebine değinen Başkan Gürkan, “Hastane olmazsa olmazımızdır. 350 nüfusu olan bir ilçenin hastanesi olmaması düşünülemez. TOKİ ile yapılan görüşmelerimizde bir kısmının hastane olması, bir kısmının da yeşil alan için görüş birliğine vardık. Stadyum ve İnderesi’ndeki jandarma ile ilgili olarak da TOKİ Başkanımızı bu konudaki hassasiyetlerini bildirmek isterim. Resmi yazışmalarımız devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı ile ilgili randevumuz bayramdan sonra. Bayramdan sonra bu bölgeye yakışan bir hastane yapılma noktasında gerekli girişimlerimiz sürmektedir” diye konuştu.

200 dönümlük “Yeşil Alan Projesi”nin Malatya için hayati önem taşıdığını belirten Başkan Gürkan, “Sayın Başbakanımıza da Malatya’ya geldiğinde yaklaşık 200 dönüme tekabül eden “Yeşil Alan Projesi” ile ilgili dosya hazırlayıp kendisine sunacağız. Ben inanıyorum ki taleplerimiz haklı ve yerinde olan taleplerdir. Malatya’nın yeşil alanı yoktur. Eskiden Türkiye’de iki şehir yeşil alan olarak adlandırılırdı. Biri Yeşil Malatya, diğeri de Yeşil Bursa. Bursa devam ettiriyor yeşilliği. Malatya tuğla ve beton yığını haline gelmiştir. Bu da üzüntü vericidir Malatya adına. Yeşil alan projesi Malatya’nın akciğeri olacaktır” dedi.

“Temizlemekle temiz olunmaz” diyen Başkan Gürkan, temizlik konusunda artık teşekkür almaya başladıklarını belirterek, “Bu temizlik yeterlimi bizim için derseniz değil. Daha temiz bir Battalgazi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temizlemekle temiz olunmuyor. Mahalle sakinlerimiz de temizliğe önem vermesi gerekiyor. Temiz bir ilçe sizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir. Temiz tutmayı öğrenmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Gürkan, parklar ile ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekerek, mahalle sakinlerinin parklarına sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Başkan Gürkan, “Son zamanlarda aldığımız şikayetler doğrultusunda, parklarımız gençlerin uyuşturucu egemenliğine girdiğine dair sorunlar mevcut. Bu sorunları hep birlikte el ele atlatacağız. Parklar konusunda gerekli birim müdürümüz bu konudaki hassasiyetini ve çalışmasını sürdürmektedir” dedi.

Başkan Gürkan, son olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dikkat çekerek, “İlk turda Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak seçeceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.