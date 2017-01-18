“Malatya Türkiye’nin En İyi İllerinden Biri Olacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan mevcut Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi’nde, 2016 yılı içerisinde 1.192 sokak köpeğinin bakımı yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nca verilen bilgilere göre; 2016 yılı içerisinde Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen 1.192 sokak köpeğinin tamamının bakımları yapıldı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 980 köpeğe kuduz ve parazit aşıları vuruldu.

980 adet köpekten 743’ünün kısırlaştırılarak, küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 986 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde, 2016 yılı içerisinde bakımları yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvansever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde yapımı büyük oranda tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın (fotoğrafta) hizmete girmesiyle birlikte, Malatya’nın bu alanda Türkiye’nin en iyi illerinden biri konumuna geleceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2016 yılı içerisinde, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk olan günlerde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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