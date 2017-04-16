‘Malatya Üretmeli, İstanbul Pazarlamalı’

DAP İdaresi’nin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle yürüttüğü “DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi” kapsamında bölgede öne çıkan sektörlerin kümelenmesi amacıyla yapılan çalışmalar yapılan toplantılarla devam ediyor.

Malatya ve İstanbul’daki Malatyalı ve Malatya’nın tekstil sektörü yetkilileri; Vali Mustafa Toprak, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ve tekstil konusundaki firma ve iş dünyası yetkililerinin de katıldığı ‘Malatya Tekstil Sektörü Kümelenme Toplantısı’nda yeniden bir araya geldiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan, DAP İdaresi Başkanı Demir, Malatya’nın hazır giyim ve tekstil alanında istihdama önemli bir fayda sağlamanın yanında ünü ülke sınırlarını aşmış önemli firmalarla adını duyurduğunu ifade etti. Günümüzde rekabetin belirleyicisinin teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü olduğunu, Malatya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün de uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü göstermesi ve sürdürebilmesi için bazı sorunları ile baş etmesi gerektiğini söyledi.

Demir, Malatya’daki bazı firmaların araştırma, ürün geliştirme, yenileşim etkinlikleri sürdürdüğü ve Ar-Ge Merkezlerinin bulunduğu, ama bu durum sektörün geneline yayılmadığını, DAP Yönetiminin TTGV’na yaptırdığı analizlere ve sanayicilerle yapılan mülakatlara dayanan ve önerilen model olan küme çalışmaları olduğunu belirten ve bu gün bu amaçla burada toplandıklarını ifade etti.

Başkan Demir;”Öncelikle yapılması düşünülen Ekonomi Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme yani URGE projesi ile bu çalışmaların güçlendirilmesi ve resmi bir hale gelmesidir. Burada kümeleşmenin bilgi temelli işbirliklerine gitmesi son derece önemli gözükmektedir. Dolayısı ile bunun birinci ayağı İstanbul’daki Tekstil ve Hazır Giyim kümeleşmesidir. İstanbul’daki kümeleşmenin; tasarım, pazarlama, markalaşma da uzmanlaşmış, yeni ürün geliştirmeye hedefleyen Ar-Ge ve yenileşim esaslı bir küme olması öngörülmektedir. Bu iki kümenin köprüsünün Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) olması son derece uygun gözükmektedir. Bu bağlamda, yani üretim teknolojileri ve ürün Ar-Ge’si bağlamında, yapılacak olan Ekonomi Bakanlığı UR-GE çalışmalarında MİAD’ın işbirliği kuruluşu olarak yer alması ve bu modeli Ekonomi Bakanlığına sunması son derece yararlı olacaktır. Doğaldır ki, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Belediyeler vb. kuruluşlar bu projenin destekleyici unsurları olarak projede yer almalıdırlar” dedi.

Daha sonra, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) danışmanı Makine Yüksek Mühendisi Tülay Akarsoy tarafından bugüne kadar yapılan ve bundan sonra izlenecek olan yol haritası hakkında bilgiler verdi.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürütülen KÜSİ çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay; bugün burada yapılan toplantı ile ilgili olarak üniversitenin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Malatya’nın kümelenme konusunda çalışma yapmasını çok önemli bulduğunu ifade eden Malatya Milletvekili Çalık da, bugün Malatya’daki işsizlik oranının yüzde 7.2 olduğunu bunun Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bunun en önemli sebebi sanayide şu anda yaklaşık 10-15 bin civarında tekstil sektöründe çalışan işçilerin varlığıdır. Bunda tekstil sektörünün payı büyüktür. DAP İdaresine teşekkür ediyorum ve bundan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum. ‘Malatya üretecek, İstanbul pazarlayacak’ şimdi bu işbirliğini artırarak devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü de gerçekleştiren Vali Toprak’da gelinen noktada tekstilin en önemli bir istihdam alanı özelliği taşıdığını, ülkenin ihracatını ve milli gelirini artıran bir ana sektör olduğuna hep birlikte şahit olunduğunu belirterek “DAP İdaresine teşekkür etmek istiyorum. Tekstilin burada bir kümelenmesi varsa bu kümelenmenin teknolojisiyle, tasarımıyla, modellemesiyle birlikte kendimize ait bir markayı sonuç itibariyle ülkemiz adına çıkarabilelim.

Bunu yaparken kümelenme merkezi olan Malatya’da acaba ne katkı sağlayabiliriz ve bunu daha büyük düşündüğümüzde ülkemiz adına tasarım ve modellemeyi de İstanbul üzerinden yapabilirsek İstanbul ayağının hangi noktaları bunu birlikte başarabiliriz onu sizlerin katkısıyla hayata geçirmeye çalışacağız.

Biraz önce ifade edilen konular içerinde URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) noktasında Ekonomi Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var ve bu konuda kaynakta aktarıyor. İkincisi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Projeleri Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın üzerinden yürütülüyor. Çok ciddi manada destekleri oluyor. Bu da bizim alanımızı da kapsayacak şekilde bölgesel rekabet edilebilirliğin geliştirilmesidir. Tüm bunların merkezinde aslında üretmek, ürettiğinizi kıymetli üretmek ve uluslararası arenaya açıldığımızda rekabet ve pazarlama şansımızı yüksek tutabilmektir, bunun temeli de budur” dedi.

Konuşmaların ardından, tekstil kümesinin önemi anlatılarak, küme olarak yapılacak URGE ve IPA proje başvurularının yararları ve aciliyeti hakkında bilgiler verildi.

Malatya için örnek kümelenmenin İstanbul ve Malatya illerinde olması gerektiği, İstanbul’da marka ve pazarlama, Malatya’da ise üretim teknolojileri ve ürün üzerine olması gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca, modelleme çalışması için yakın bir tarihte İstanbul’da bir toplantının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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