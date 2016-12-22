Malatya Valiliği Standına İlgi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği düzenledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de katıldığı etkinlikte ilk olarak İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, büyükelçiler ve ülkemizde farklı hukuki statülerle bulunan yabancı uyruklu kişilerin katıldığı tören düzenlendi.

Tören sonrası Bakan Yardımcısı Öztürk ve Genel Müdür Toros tarafından katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği kapsamında; Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları kabulünün anlatıldığı kum sanatı gösterisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde Ülkemizde iskân edilen Ahıskalı soydaşların duygularının anlattığı video gösterimi ve Muyu’nun Hikayesi adlı kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik “1 Milyonuncu İkamet Kartı” nın hak sahibine verilmesi, Genel Müdürlükçe hazırlanan ve içerisinde çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu Muyu Setlerinin çocuklara dağıtımı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen dil ve meslek edinme kursuna katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından ihtiyaç sahibi göçmelere akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtımı da gerçekleştirildi.

Ankara Vali Galip Demirel Vilayetler Evi salonunda Göç ve Göçmen Temalı Muyu Resim Yarışması kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından yapılmış eserlerden oluşan bir sergi de yer aldı.

Ayrıca etkinlik çerçevesinde Valilikler, Üniversitelerin Türkçe Öğrenim Merkezleri, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından stantlar açıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Malatya Valiliği standında Malatya’da yaşayan yabancılar ve öğrenciler tarafından yapılan Halı, El Sanatları, 15 Temmuz ve Göç konulu resimler sergilenirken kayısı ve kayısı ürünlerinin tanıtımı da yapıldı.

Misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Malatya standında Türkmen, Azeri ve Suriyeli öğrenciler ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından programa katılan yaklaşık 400 konuğa kayısı ikram edildi.

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