Malatya ve Yeşilyurt Dahil 50 Yıllık Memuriyete Nokta

Malatya’da Vali Yardımcısı, Yeşilyurt’ta da kaymakam olarak görev yapmış olan Bafra Kaymakamı Halis Arslan, 50 yıllık memuriyetin ardından emekliye ayrıldı.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından, doğum gününde emekliye ayrılan Kaymakam Halis Arslan onuruna verilen iftar yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Yemeğe emekliye ayrılan Kaymakam Halis Arslan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Serkan Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, oda başkanları katıldı.

Başkan Şahin emekliye ayrılan Kaymakam Halis Arslan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Şahin, “Bu akşam bizim için farklı bir akşam. 2 yıldır Baframıza hizmet eden Sayın Kaymakamımız Halis Arslan beyin emeklilik vesilesiyle görevi sona ermiştir. Bu bizim içinde ayrı bir anlam taşıyor. Ben kendisine Baframıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaymakam Arslan ise, “Heyecanla, coşkuyla her zaman yeni bir ruh ile göreve başladığımdan beri 43 yıl geçmiş. Bunun üzerine 7 yıl da başka memurluk var. Bunun altında yatan ne diye soruyorlar. Bütün mesele sevmekten geçiyor. Bir tarafı severken bir tarafı da ihmal etmekten geçiyor. Evimizi ihmal ettik, çocuklarımızı ihmal ettik. Bazen kendimizi de ihmal ettik. O bakımdan bütün felsefemizi yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür, vatan sevgisi çalışmakla ölçülür felsefesini oturtturduk. İnsan sevgisine oturtturduk, daha doğrusu işin içine sevgi girince her şey farklı oluyor. İyi ki mesleğimin sonunda Bafra’da bulunmuşum. Bafra benim için çok muhteşem bir laboratuvardı. Bu laboratuvar çok geniş deneylere, çok değişik konulara sahip bir ilçe. Tarımından, sanayisinden, turizminden çok değişik bir topluluk. Bu çok muhteşem bir zenginlik. O bakımdan bu zenginliğin içerisinde bizim işimiz de zordu. Bu insan sevgisini çok iyi kullanarak elimden geldiği kadar kimseyi üzmemeye, kimseyi kırmamaya, kimseyi dışlamamaya çok büyük özen gösterdik. Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Daire amiri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü uyum gerekiyordu, ahenk gerekiyordu o bakımdan uyumla çalıştık. Her canlının tadacağı gibi her memur da emekliliği tadacaktır.”diye konuştu.

Memuriyete Ziraat Teknisyeni olarak başlayan, daha sonra Ankara SBF’yi bitirerek mülki idare kadrosuna geçen Halis Arslan, 1990’lı yılların ilk yarısında, Palu Kaymakamlığı’ndan Malatya’ya Vali Yardımcısı olarak atanmış, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde de kaymakam olarak görev yapmıştı.

